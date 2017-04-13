Одесские активисты заявили о бессрочном пикете Сбербанка
Митингующие уже провели первую ночь под филиалом учреждения на улице Ришельевской
Активисты продолжают блокировать работу одного из российских банков в Одессе.
"Наша организация начинает бессрочный пикет возле одного из отделений Сбербанка с целью выдворения российского капитала из Украины", – заявили в соцсетях активисты.
Напомним, ранее сообщалось, что активисты блокируют отделение Сбербанка в центре Одессы. Под зданием, в котором находится финансовое учреждение, люди установили два тента, где и провели эту ночь.
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