Одесские активисты заявили о бессрочном пикете Сбербанка

Митингующие уже провели первую ночь под филиалом учреждения на улице Ришельевской

Активисты продолжают блокировать работу одного из российских банков в Одессе.

"Наша организация начинает бессрочный пикет возле одного из отделений Сбербанка с целью выдворения российского капитала из Украины", – заявили в соцсетях активисты.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты блокируют отделение Сбербанка в центре Одессы. Под зданием, в котором находится финансовое учреждение, люди установили два тента, где и провели эту ночь.