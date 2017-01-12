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Порошенко поставил "конкретные задачи" перед новым губернатором Одесской области http://www.segodnya.ua/img/article/7876/7_main.1484220879.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/7_tn.1484220879.jpg Одесса Степанов должен сделать то, что не смог Саакашвили, отметил президент

Порошенко поставил "конкретные задачи" перед новым губернатором Одесской области

Сегодня, 13:33

Степанов должен сделать то, что не смог Саакашвили, отметил президент

Максим Степанов. Фото: karachun.com.ua
Максим Степанов. Фото: karachun.com.ua

Перед новым главой Одесской области Максимом Степановым стоят конкретные задания – в первую очередь планируется сконцентрироваться над задачами, которые не были выполнены предыдущим руководителем обладминистрации. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко сегодня в Одессе.

"Позиция первая – дорожное строительство. В прошлом году на строительство дорог было предусмотрено 12 млрд грн, а в этом – 30 млрд. Если мы возьмем показатели 2016-го года, в Одесской области был запланирован из всех источников финансирования 1 млрд 320 млн грн – второй показатель в Украине. Освоено было чуть больше 900 млн. То тендер не организовали, то подрядчика не нашли, то проекта нет. Одесская область не использовала более 300 млн грн, которые были заложены в бюджете", – сказал глава государства.

При этом президент отметил, что Одесса входит в четверку областей с самыми дорогими дорогами в Украине.

"Говорили о борьбе с коррупцией, а почему-то по всей Украине дороги строятся дешевле. И это независимая проверка. Я думаю, должны быть проведены качественные тендеры, своевременные проекты – и дорога на родину президента должна быть достроена", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, 7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской обладминистрации. 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили, после чего указ об его отставке подписал президент.

30 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации. Конкурс выиграл Максим Степанов.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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