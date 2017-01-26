Появились подробности стрельбы на одесском рынке "Киевский"

Вчера, 14:06

Чтобы задержать опасного злоумышленника, патрульным пришлось пуститься в погоню

Полиция проводит расследование. Фото: pixabay.com
Полиция проводит расследование. Фото: pixabay.com

Одесские полицейские озвучили предварительную причину конфликта, произошедшего на рынке "Киевский", в ходе которого мопедист сделал несколько выстрелов в прохожего. Оказалось, пострадавший пенсионер сделал замечание, когда тот решил проехать на территорию рынка на мопеде

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

При этом, по информации местных СМИ, конфликт произошел по другим причинам. Пенсионер был связан с преступным миром и являлся тренером по самбо. Как утверждают источники, мопедиста наняли убить его.

В полиции уточнили: пострадавшим оказался 62-летний одессит, которого госпитализировали в реанимационное отделение одной больницы и прооперировали. У мужчины диагностированы огнестрельное ранение шеи, левого плеча и закрытый перелом левой плечевой кости.

На месте происшествия правоохранители нашли четыре гильзы калибром 9 мм.

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Патрулируя территорию в Суворовском районе, сотрудники уже патрульной полиции заметили злоумышленника, который двигался на мопеде. Требование остановиться водитель проигнорировал. Он ускорился и пытался скрыться от патрульных, начавших его преследовать. Проехав несколько кварталов, он свернул на улицу Генерала Бочарова, где, не останавливаясь, снял шлем и выстрелил себе в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте. При осмотре с места происшествия полицейские изъяли оружие. Личность погибшего установлена.

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"). Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление его причастности к стрельбе в Киевском районе Одессы.

На данный момент расследование продолжается и устанавливается мотив совершения этого преступления.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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