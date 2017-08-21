Секс-рабство за границей: студент-иностранец "продавал" украинок в Китай

Правоохранители задержали в столичном аэропорту "Борисполь" 28-летнего гражданина Китайской Народной Республики, который вывозил на родину трех украинок для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Установлено, что злоумышленник – студент одного из одесских вузов – подбирал через интернет женщин в возрасте до 30 лет и вербовал их для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории Китая. Пользуясь сложными жизненными условиями украинских барышень, он обещал им до 70 долларов в час "работы" в сексуальной индустрии", – отмечают в полиции.

Фото: полиция

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Жертвами торговца людьми стали трое девушек – жительниц маленьких райцентров юга Одесской области в возрасте 28, 22 и 19 лет. Каждая из них имела свою сложную жизненную историю и нуждалась в деньгах.

Сейчас злоумышленник задержан. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению лиц.

Фото: полиция

Напомним, ранее правоохранители поймали жительницу Чернигова, которая пыталась продать женщину в секс-рабство в Польшу.