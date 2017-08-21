Секс-рабство за границей: студент-иностранец "продавал" украинок в Китай
Жертвами злоумышленника стали жительницы маленьких райцентров юга Одесской области
Правоохранители задержали в столичном аэропорту "Борисполь" 28-летнего гражданина Китайской Народной Республики, который вывозил на родину трех украинок для сексуальной эксплуатации.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
"Установлено, что злоумышленник – студент одного из одесских вузов – подбирал через интернет женщин в возрасте до 30 лет и вербовал их для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории Китая. Пользуясь сложными жизненными условиями украинских барышень, он обещал им до 70 долларов в час "работы" в сексуальной индустрии", – отмечают в полиции.
Фото: полиция
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Жертвами торговца людьми стали трое девушек – жительниц маленьких райцентров юга Одесской области в возрасте 28, 22 и 19 лет. Каждая из них имела свою сложную жизненную историю и нуждалась в деньгах.
Сейчас злоумышленник задержан. Правоохранители устанавливают других причастных к преступлению лиц.
Фото: полиция
Напомним, ранее правоохранители поймали жительницу Чернигова, которая пыталась продать женщину в секс-рабство в Польшу.
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