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Сейсмолог оценил румынское землетрясение в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7838/50_main.1482918413.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/50_tn.1482918413.jpg Одесса Землетрясения в горах Вранча могут ощущаться на огромном расстоянии и даже в Киеве, однако с прошлого века сильных землетрясений в регионе не зафиксировано 

Сейсмолог оценил румынское землетрясение в Украине

Сегодня, 11:45

Землетрясения в горах Вранча могут ощущаться на огромном расстоянии и даже в Киеве, однако с прошлого века сильных землетрясений в регионе не зафиксировано 

Фото: kurer-sreda.ru
Фото: kurer-sreda.ru

Сегодня ночью украинцы почувствовали отголоски румынского землетрясения, которое произошло в горах Вранча (южная часть Восточных Карпат) на глубине более 90 км.

По словам сейсмолога, замдиректора Института геофизики НАН Украины Александра Кендзера, это было не очень большое землетрясение магнитудой 5,6 и без серьезных последствий.  В то же время ученый не исключает, что в юго-восточной части Одесской области при реализации максимальных сейсмических событий могут возникать опасные подземные толчки до 8 баллов.

"Это землетрясение произошло на глубине 93 км и имело магнитуду 5,6. Это не очень большое землетрясение. Но поскольку от землетрясений, которые происходят на такой глубине, волны затихают достаточно медленно, то такие землетрясения ощущаются на огромном расстоянии, включая Киев. Но опасность они несут в основном для юго-востока Одесской области. Там при реализации максимальных сейсмических событий на грунтах второй категории могут наблюдаться 8-балльные сейсмические встряхивания", – комментирует Александр Кендзера.

Он также добавил, что горы Вранча являются  сейсмически активной зоной, которая постоянно генерирует землетрясения. Однако с прошлого века сильных землетрясений у нас не наблюдалось.

"Последние сильные землетрясения были еще в прошлом веке – в 1940-м, 1977-м, 1986-м и два землетрясения 1990-м году. В этом столетье самое сильное землетрясение было в 2004-м году и имело магнитуду 6", – рассказал сейсмолог.

Напомним, сегодня, 28 декабря, около 01:21 жители южных районов Одесской области – г. Измаил, Рени, Болград, а также в г. Одессапочувствовали незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины, пострадавших людей и разрушений зданий не было
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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