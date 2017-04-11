Суд вынес приговор одесситу-убийце

Жителя Одессы приговорили к семи годам лишения свободы за убийство. Об этом сообщает областная полиция.

"Конфликт между 65-летним потерпевшим и его 28-летним сыном произошел в их квартире после совместного употребления спиртного. Будучи инвалидом, пожилой мужчина не удержался на ногах и упал на пол. Когда нетрезвый сын попытался его поднять, он стал сопротивляться. Это разозлило молодого человека. Он начал бить родственника, в результате чего тот получил около пятидесяти телесных повреждений, в том числе, – травмы жизненно важных органов", – рассказали правоохранители.

Оставив избитого отца, сын пошел спать, а утром обнаружил, что мужчина умер.

Напомним, на причале №133 общества рыболовов-любителей "Зеленый мыс" в Одессе возник сильный пожар, в результате которого сгорели 15 домов, а хозяин одного из них получил ожоги рук, когда самостоятельно пытался потушить огонь.



.