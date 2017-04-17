ФОТОФАКТ. В центре Одессы посреди дороги провалился асфальт

Сегодня, 18:10

По данным активиста, метровый провал оградили специальной лентой 

Фото: Олег Михайлик\Facebook
Фото: Олег Михайлик\Facebook

В Одессе на улице Бунина провалился асфальт на проезжей части. Об этом на своей странице в Facebook написал активист Олег Михайлик.

По его словам, провал имеет примерно метр в глубину и находится рядом с бордюром. Чтобы немного обезопасить движение транспорта, опасное место оградили специальной лентой.

"Состояние исторического центра Одессы такое ужасающее, что теперь в центре опасно даже ездить. Метровый в глубину провал асфальта на Бунина", — написал Михайлик.

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Ранее сообщалось, что на перекрестке улицы Левитана и Люстдорфской дороги в Одессе снова под землю провалился асфальт.
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Источник:

"Сегодня"

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