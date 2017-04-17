В Измаиле на Пасху девушка спрыгнула с моста
Пострадавшая находится в состоянии комы, врачи прогнозов не дают
В Измаиле 16 апреля девушка спрыгнула с моста на улице Нахимова, однако после падения выжила, сообщает "Бессарабия Информ".
Сейчас пострадавшая находится в реанимации Измаильской ГКБ. У девушки тяжелое состояние, многочисленные ушибы, переломы и травма головы. Врачи не могут спрогнозировать дальнейшее состояние, пострадавшая находится в состоянии комы.
Причиной суицида могли стать семейные проблемы, а некоторые знакомые девушки связывают это с возможным психическим расстройством.
Полиция открыла уголовное производство и установит мотивы данного поступка.
Напомним, с Тещиного моста в Одессе пытался спрыгнуть мужчина.
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