В Измаиле на Пасху девушка спрыгнула с моста

Пострадавшая находится в состоянии комы, врачи прогнозов не дают

В Измаиле 16 апреля девушка спрыгнула с моста на улице Нахимова, однако после падения выжила, сообщает "Бессарабия Информ".

Сейчас пострадавшая находится в реанимации Измаильской ГКБ. У девушки тяжелое состояние, многочисленные ушибы, переломы и травма головы. Врачи не могут спрогнозировать дальнейшее состояние, пострадавшая находится в состоянии комы.

Причиной суицида могли стать семейные проблемы, а некоторые знакомые девушки связывают это с возможным психическим расстройством.

Полиция открыла уголовное производство и установит мотивы данного поступка.

Напомним, с Тещиного моста в Одессе пытался спрыгнуть мужчина.