В Одессе готовы принять до 200 детей из Авдеевки

В Одессе заявили о готовности принять детей из города Авдеевки Донецкой области, где в связи с боевыми действиями объявили чрезвычайное положение.

Мэр города Геннадий Труханов обязал детский спортивно-оздоровительный лагерь "Виктория", который находится в районе улицы Дача Ковалевского в прибрежной зоне, быть готовым обеспечить детвору жильем и питанием.

Как рассказала "Сегодня" пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева, городские власти уже озвучили свое предложение коллегам из Авдеевки.

"Наше предложение приняли положительно, но пока администрация Авдеевки не дала точного ответа. Дети не должны страдать от военных действий и прятаться в подвалах", – отметила представитель мэрии.

Спортивно-оздоровительный лагерь готов принять до 200 детей. Расходы на проживание покроют из бюджета города, сообщили в мэрии.

"Мы гарантируем размещение детей в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория", где они смогут находиться в безопасности. Для них будут организованы не только отдых, но и обучающие программы", — уточнила вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько.

25-тысячная Авдеевка, расположенная возле линии фронта на Донбассе, по-прежнему живет в условиях настоящей гуманитарной катастрофы. Город постоянно обстреливается из тяжелой артиллерии боевиками так называемой "ДНР", причем пушки и "Грады" стреляют по Авдеевке из жилых кварталов Донецка. Но покидать свой город, несмотря на тяжелейшие условия, авдеевцы не спешат.

В Киеве, Днепре, Одессе, Ровно, Мариуполе, Краматорске и других городах уже созданы пункты приема гуманитарной помощи для жителей Авдеевки. Собирают продукты питания, воду, теплые вещи, противовирусные и противопростудные препараты, одеяла, пледы, свечки, фонарики, батарейки, спички, памперсы, дизель-генераторы.

Помогают городу и военные: пункт сбора помощи в столице открыл полк особого назначения "Киев", а полк "Азов" занялся вывозом людей из Авдеевки в Мариуполь. В Запорожье тонну помощи уже собрали предприниматели рынков и работники мэрии, а в Борисполе волонтеры объявили сбор не только для мирных жителей, но и для бойцов 72-й бригады, которая обороняет город.