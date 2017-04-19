В Одессе массово рушатся дома: красные "метки" и аварийные здания

В Одессе не обходится и недели без обвалов в исторической части города. Так, вчера на ул. Пастера рухнула часть карниза старого двухэтажного дома, а на ул. Маразлиевской часть фасада упала прямо на капот иномарки, изрядно его примяв. Всего же с начала апреля в городе зафиксировали более семи подобных случаев.

"Сегодня" выяснила, что в городе насчитывается свыше 900 аварийных и ветхих домов, в которых с риском для жизни живут около 19 000 человек.

Чтобы уберечь головы прохожих от возможных обвалов и привлечь внимание к проблеме, общественники оградили потенциально опасные участки в центре города красной лентой. Такие ограждения появились на улицах Пушкинской, Троицкой, Еврейской, Бунина и Жуковского. "

Опасность таится в том, что карта обвалов пересекается с туристическими маршрутами Одессы", — пояснил "Сегодня" один из инициаторов акции Олег Михайлик. К слову, во внутреннем дворе его дома на ул. Осипова в начале апреля тоже обвалилась часть карниза, но укрепительные работы, по словам Михайлика, так и не провели. "Ничего не проводили ни после предыдущего обвала, ни теперь. Крышу, которая текла, люди перекрывали сами. А эту проблему самостоятельно решить невозможно, так как ремонт дорогой", — отметил Михайлик.

Чиновники насчитали 303 аварийных и 626 ветхих домов, где проживают 5795 и 13 278 человек соответственно. По словам экспертов в сфере ЖКХ, обитатели аварийных зданий стоят в очереди на отселение. Как рассказали "Сегодня" в муниципалитете, половина аварийных домов находится в районе Пересыпи. Второй по аварийности фондов — центр. Меньше всего таких сооружений на жилмассиве Таирова. Если в доме произойдет какое-либо обрушение, за помощью необходимо обращаться к его балансодержателю, которым зачастую является ОСМД или ЖКС, поучают чиновники. Отметим, что, согласно статье 131 Жилищного кодекса Украины, граждане, которые вынуждены покинуть свое жилье в связи с его аварийностью, могут претендовать на расселение в так называемый "фонд временного проживания": в Одессе это шесть квартир в Суворовском районе и по одной — в Киевском и Малиновском.

В горсовете уверяют: "Из бюджета города выделяются деньги на капремонт жилого фонда". В этом году, согласно главному финансовому документу города, на это планируют потратить 600 тыс. грн. Но эксперты уверяют: это — капля в море. "Эти деньги можно потратить и на один дом: кровлю поменять, отремонтировать парадное, подвалы, коммуникации. Вряд ли такой суммы может хватить на потребности всего города", — рассказал "Сегодня" эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Звелиндовский. А его коллега Валерий Матковский утверждает:

"Жилой фонд сейчас не обслуживается вообще. Жилые дома нужно обслуживать ежегодно и ежемесячно. Ранее было понятие "текущего планового предупредительного ремонта", который предусматривал не капитальный ремонт, а частичный. Сейчас же предупредительного содержания нет вообще, и это системная ошибка".

ОПАСНЫЕ ДОМА НАНЕСУТ НА КАРТУ

Одесские активисты не только ограждают опасные для прохожих участки, но и фотографируют разрушающиеся объекты, чтобы создать интерактивную карту потенциально опасных мест. "На самом деле исторический центр лежит в руинах", — уверены инициаторы акции. За один день они отметили на карте более 100 мест между улицами Пантелеймоновской и Дерибасовской, а также Ришельевской и Маразлиевской. На каждом участке активисты оставляли номер телефона "ответственных" — начальника ЖКС и городских чиновников. "Все, что остается одесситам и туристам, — ходить по центру, оглядываясь, чтобы не прибило", — говорят инициаторы акции в соцсети. Впрочем, некоторые одесситы отмечают, что сейчас в городе проходит в разы больше реконструкций, чем еще несколько лет назад.