В Одессе наркодилер бережно выращивал в квартире коноплю
Во время обыска правоохранители изъяли натриевые лампы, датчики тепла и света, вентиляторы, электронные весы и пять килограммов наркотического вещества
В Одессе в ходе обыска квартиры 25-летнего киевлянина правоохранители изъяли более пяти килограммов наркотического вещества. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Сотрудники Приморского отдела полиции и прокуратуры в ходе обыска изъяли две стеклянные банки общим объемом четыре литра, 40 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения, предварительно – каннабис и зеленые растения в количестве 10 штук.
Также обнаружено оборудование для изготовления и сбыта наркотических средств: натриевые лампы, датчики тепла и света, вентиляторы, электронные весы, электронная ложка и 125 чистых полимерных пакетов.
Выяснилось, что наркотическое вещество правонарушитель выращивал в своей квартире для продажи.
Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в одесском аэропорту пограничная собака нашла наркотик в конфетах.
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