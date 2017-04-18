В Одессе наркодилер бережно выращивал в квартире коноплю

Сегодня, 15:08

Во время обыска правоохранители изъяли натриевые лампы, датчики тепла и света, вентиляторы, электронные весы и пять килограммов наркотического вещества

Наркотики изъяли. Фото: полиция
Наркотики изъяли. Фото: полиция

В Одессе в ходе обыска квартиры 25-летнего киевлянина правоохранители изъяли более пяти килограммов наркотического вещества. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Сотрудники Приморского отдела полиции и прокуратуры в ходе обыска изъяли две стеклянные банки общим объемом четыре литра, 40 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения, предварительно – каннабис и зеленые растения в количестве 10 штук.

Также обнаружено оборудование для изготовления и сбыта наркотических средств: натриевые лампы, датчики тепла и света, вентиляторы, электронные весы, электронная ложка и 125 чистых полимерных пакетов.

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Выяснилось, что наркотическое вещество правонарушитель выращивал в своей квартире для продажи.

Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в одесском аэропорту пограничная собака нашла наркотик в конфетах.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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