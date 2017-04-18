В Одессе объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 14:22

По данным синоптиков, в ближайшие дни погодные условия ухудшатся 

Одессу будет штормить. Фото: pixabay.com
Одессу будет штормить. Фото: pixabay.com

В Одессе объявлено штормовое предупреждение: ночью 19 апреля по городу, местами по области, ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Ночью и утром местами по Одесской области ожидаются заморозки до двух градусов.

Сегодня, 18 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

20 апреля ожидается дождь, местами сильный. Ветер восточный, 12-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-7 градусов тепла.

21 апреля также будут осадки, ночью местами сильные. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-3 градуса мороза, днем 2-7 градуса тепла.

Ранее синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий 18-22 апреля 2017 года. 

"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов, дневная температура 3-9 градусов тепла", – говорится в сообщении ГСЧС.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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