В Одессе отменили выступление известного российского рэпера

Вчера, 13:19

Перед этим артист беспрепятственно выступил в Киеве

Баста. Фото: tv.belta.by
Баста. Фото: tv.belta.by

Популярный одесской ночной клуб отменил концерт известного российского рэпера Басты. Напомним, выступление должно было состоятся сегодня. Об отмене концерта заявили в официальной группе клуба в соцсети.

"Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения", – заявили в группе, извинившись за предоставленные неудобства. Причин отмены концерта в клубе не пояснили.

Отметим, ранее одесские активисты опубликовали в соцсети "список нежелательных гостей в Одессе на ближайший период". Под номером четыре в нем значился и рэпер Баста.

К слову, накануне Баста беспрепятственно выступил в Киеве, о чем свидетельствуют выложенные в соцсети видео с концерта.

Напомним, в Одессе активисты сорвали концерт певицы Светланы Лободы. Представители местных патриотических организаций обрушились с критикой на певицу за гастроли на территории России и сочли ее выступление неуместным, но дымовые шашки и петарды в итоге полетели в поклонников исполнительницы.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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