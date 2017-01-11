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В Одессе поймали последнего мошенника, который продавал в интернете несуществующий товар http://www.segodnya.ua/img/article/7872/66_main.1484139084.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/66_tn.1484139084.jpg Одесса Люди перечисляли на банковские счета злоумышленников от трех до 32 тысяч гривен

В Одессе поймали последнего мошенника, который продавал в интернете несуществующий товар

Сегодня, 14:50

Люди перечисляли на банковские счета злоумышленников от трех до 32 тысяч гривен

С места обысков
С места обысков

В Одессе полицейские отдела противодействия киберпреступности задержали последнего участника группы мошенников, продававшей в интернете несуществующий товар.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

За год злоумышленники обманули около сотни людей, перечисливших на карточные счета мошенников от трех до 32 тысяч гривен каждый.

Напомним, летом 2016 года сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Одесской области сообщили двум организаторам преступной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас они задержаны и находятся в СИЗО.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники сделали копии известных интернет-магазинов по продаже бытовой техники и телефонов.

Третий соучастник длительное время, чтобы избежать уголовной ответственности, скрывался от органов досудебного следствия, постоянно меняя мобильных операторов и место проживания.

В полиции также сообщили, что мужчина ранее входил в состав известной преступной группировки. Он снимал деньги с банковских карточек, на которые поступали средства от потерпевших и, по указанию организаторов группы платил за пользование сервисом интернет-телефонии. Остальное он передавал организаторам. Для быстрого передвижения при снятии наличных с банкоматов он пользовался мотоциклом, который подозреваемые приобрели за 2500 долларов США.

"Третий участник преступной группы также задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана для злоумышленника мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – отметил начальник отдела противодействия киберпреступности в Одесской области Причерноморского управления киберполиции Департамента киберполициии Национальной полиции Украины Юрий Выходец.

Вместе с тем, полицейские, чтобы возместить ущерб потерпевшим, наложили на автотранспорт злоумышленников арест. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе полиция разоблачила брачного афериста, который выманил у 20 женщин свыше 150 тыс. долларов.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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