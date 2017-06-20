В Одессе убийце вынесли суровый приговор

В Одессе к 12 годам лишения свободы приговорили двух молодых людей, которые осенью прошлого года ограбили и убили пенсионерку. Один из осужденных к тому же приходился погибшей внуком. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

"Один из осужденных в октябре 2016 года предложил своему знакомому ограбить его родную бабушку, которая проживала в квартире на проспекте Добровольского в Одессе. Во время ограбления женщина начала кричать и звать на помощь, за что внук нанес ей множественные удары по голове деревянной палкой, а второй грабитель пять раз ударил ее ножом в область шеи и грудной клетки", – рассказали в прокуратуре.

От полученных травм женщина скончалась, а подельники украли 7700 грн, разбросали вещи по квартире и подожгли их, чтобы скрыть улики. Отметим, по информации правоохранителей, на момент свершения преступления внуку пенсионерки было 17 лет.

"Мужчин признали виновными в умышленном убийстве из корыстных побуждений, а также совершении разбойного нападения и умышленного повреждения имущества", – рассказали в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире внук убил свою бабушку за 700 гривен.