В Одессе в прибрежной зоне обвалилась часть склона
С части склона, обвалившейся в нескольких местах, летели каменные глыбы и ракушняк
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar
В Одессе продолжаются обвалы в прибрежной зоне. Об этом на своей странице в соцсети сообщил общественник Руслан Болдижар.
"На 16 станции Большого Фонтана в нескольких местах обвалилась часть склона. Рушились камни ракушняка, ломая все подряд, в том числе и деревья", – написал на своей странице в соцсети Руслан Болдижар и добавил, что часть камней обрушилась прямо на прибрежную аллею, а остальные сдержали растущие на склоне деревья.
По его словам, обвал спровоцировало возведение нового ресторана, под который строители "вырезали" часть склона. Также общественник считает, что в скором будущем обвалы продолжатся, так как в склонах уже есть трещины шириной около десяти сантиметров и опасные выступы, что может привести к обрушению камней прямо на набережную и летние кафе.
Напомним, ранее сообщалось, что юг Одессы сползает в море.
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