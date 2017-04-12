В Одессе в прибрежной зоне обвалилась часть склона

Сегодня, 13:15

С части склона, обвалившейся в нескольких местах, летели каменные глыбы и ракушняк


Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

Фото: facebook.com/ruslan.boldyzhar

В Одессе продолжаются обвалы в прибрежной зоне. Об этом на своей странице в соцсети сообщил общественник Руслан Болдижар.

"На 16 станции Большого Фонтана в нескольких местах обвалилась часть склона. Рушились камни ракушняка, ломая все подряд, в том числе и деревья", – написал на своей странице в соцсети Руслан Болдижар и добавил, что часть камней обрушилась прямо на прибрежную аллею, а остальные сдержали растущие на склоне деревья.

По его словам, обвал спровоцировало возведение нового ресторана, под который строители "вырезали" часть склона. Также общественник считает, что в скором будущем обвалы продолжатся, так как в склонах уже есть трещины шириной около десяти сантиметров и опасные выступы, что может привести к обрушению камней прямо на набережную и летние кафе.

Напомним, ранее сообщалось, что юг Одессы сползает в море.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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