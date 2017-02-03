В Одессе задержали двух преступников, разбиравших перила в подъезде

Одесские патрульные полицейские задержали двух подозреваемых в краже.

Как сообщили в патрульной полиции Одессы, житель дома на улице Базарной заметил двух неизвестных, которые ломали перила в подъезде. Одессит сразу позвонил в полицию.



Прибывшие на место вызова патрульные задержали двух мужчин в то время, когда они выносили из подъезда металлические элементы конструкции лестничных ограждений.



Задержанных передали следователям для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Одессе полиция задержала мужчину, который разгуливал по городу с пистолетом.