В Одессе задержали двух преступников, разбиравших перила в подъезде

Сегодня, 18:33

Злоумышленников передали следователям для выяснения всех обстоятельств

Злоумышленники задержаны
Злоумышленники задержаны

Одесские патрульные полицейские задержали двух подозреваемых в краже.

Как сообщили в патрульной полиции Одессы, житель дома на улице Базарной заметил двух неизвестных, которые ломали перила в подъезде. Одессит сразу позвонил в полицию.

Прибывшие на место вызова патрульные задержали двух мужчин в то время, когда они выносили из подъезда металлические элементы конструкции лестничных ограждений.

Задержанных передали следователям для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Одессе полиция задержала мужчину, который разгуливал по городу с пистолетом.
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Источник:

"Сегодня"

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