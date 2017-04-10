ФОТОФАКТ. В одесском Горсаду обвалился фасад здания

Вчера, 18:50

В городе вновь обрушился элемент фасада  здания

Фото: Таймер
Фото: Таймер

В Одессе со здания научной библиотеки университета имени Мечникова со стороны Горсада обвалился фрагмент лепнины с фасада. Об этом сообщает "Таймер".

Обрушение произошло в той части здания, которая выходит на Городской сад. Никто не пострадал.

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Напомним, на улице Осиповой, 6 произошло очередное обрушение фасада в старинном доме.
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