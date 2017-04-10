ФОТОФАКТ. В одесском Горсаду обвалился фасад здания
В городе вновь обрушился элемент фасада здания
В Одессе со здания научной библиотеки университета имени Мечникова со стороны Горсада обвалился фрагмент лепнины с фасада. Об этом сообщает "Таймер".
Обрушение произошло в той части здания, которая выходит на Городской сад. Никто не пострадал.
Напомним, на улице Осиповой, 6 произошло очередное обрушение фасада в старинном доме.
Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. В одесском Горсаду обвалился фасад здания". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии