В Одесской области неизвестные разгромили сельскую амбулаторию и устроили погром в церкви (фото)
В медучреждении уничтожено все оборудование, включая стоматологическое кресло
В Одесской обл. в селе Новая Долина Овидиопольского района неизвестные разгромили и подожгли детское отделение поселковой амбулатории. В медучреждении уничтожено все оборудование,включая стоматологическое кресло, приобретенное врачом за свой счет. Также, разгромлена мебель, пострадали истории болезни.
Об этом сообщила "Думская", со ссылкой на жителей села.
Сообщается, что в ту же ночь погром был учинен и в сельской церкви, расположенной возле амбулатории.
Временный детский медкабинет открыли на первом этаже сельсовета.
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