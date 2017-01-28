В Одесской области неизвестные разгромили сельскую амбулаторию и устроили погром в церкви (фото)

Сегодня, 00:37

В медучреждении уничтожено все оборудование, включая стоматологическое кресло

В Одесской обл. в селе Новая Долина Овидиопольского района неизвестные разгромили и подожгли детское отделение поселковой амбулатории. В медучреждении уничтожено все оборудование,включая стоматологическое кресло, приобретенное врачом за свой счет. Также, разгромлена мебель, пострадали истории болезни.

Об этом сообщила "Думская", со ссылкой на жителей села.  

Сообщается, что в ту же ночь погром был учинен и в сельской церкви, расположенной возле амбулатории.

Временный детский медкабинет открыли на первом этаже сельсовета.
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