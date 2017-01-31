В Одесской области председатель сельсовета прокрутил аферу

Прокуратура Одесской области направила в Беляевский райсуд обвинительный акт в отношении председателя сельсовета в Беляевском районе, подозреваемого во внесении ложных сведений в документы и злоупотреблении служебным положением.

Чиновник обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 366 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Выяснилось, что чиновник в 2008-2010 годах изготовил и подписал без обязательного решения сельсовета необходимую документацию и передал из коммунальной собственности территориальной общины в частную собственность 15 земельных участков.

Эту землю общей стоимостью почти в полмиллиона гривен передали физическим лицам для застройки и других нужд.

Сейчас по ходатайству прокуратуры Одесской области на 15 земельных участков наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Одессе дирекция и владельцы одного из банков присвоили более 60 миллионов гривен.