В поисках известных украинцев: интересная прогулка по Одессе (фото)

Вирский ходил к морю за солью, Гоголь останавливался в доме друзей семьи, Франко жил в "ночлежке" немцев, а Леся Украинка приезжала на Куяльницкий лиман

Одесситы часто рассказывают о том, как жили или гостили в Южной Пальмире известные греки, итальянцы, французы, немцы, но почему-то редко вспоминают о деятелях украинской культуры, которые тоже любили город у моря. Иван Франко, Леся Украинка, Иван и Юрий Липы, Александр Довженко, Павел Вирский — не все из них имели счастье родиться у Черного моря, но имели возможность жить тут какое-то время, отдыхать и искать вдохновение.

ДОМ БАЛЕТМЕЙСТЕРА. ВИРСКИЙ ХОДИЛ К МОРЮ, ЧТОБЫ ПОДЗАРАБОТАТЬ



В Одессе появился на свет и провел юность Павел Вирский — артист и балетмейстер, чье имя носит известный украинский ансамбль танца. Маэстро родился в семье одесских дворян, учился в Ришельевском лицее, а после революции 1917 года вместе с отцом ходил к морю на "соляной промысел". На побережье они замачивали в морской воде канаты, сушили их, после чего собирали образовавшуюся на них соль, а на вырученные от продажи гроши жили.

Двухэтажный дом с вычурными барельефами над окнами, в котором рос Вирский, принадлежал Леону Бинеману. Мать Вирского, Олимпиада Алексеевна, жила тут до самой смерти. В 2015-м на доме установили мемориальную доску с текстом: "Тот, кто творит душой".

Адрес: ул. Новосельского, 78

Старт

ЛИПЫ. ЖИЛИ РЯДОМ С РЕНТГЕНОМ И БЮРО ПЕРЕПИСКИ



Врач и участник украинского национального движения Иван Липа обосновался в Одессе после нескольких лет работы в больницах Херсонской и Полтавской областей. В Южной Пальмире по его инициативе возвели больницу для малоимущих, а сам меценат жил в непримечательном доходном доме, принадлежавшем одной из зажиточных одесских семей.

По соседству располагались рентген-кабинет и бюро переписки на пишущих машинках. Сын Ивана Липы, Юрий, в 1917-м редактировал журнал "Вестник Одессы", а в 1921-м уехал в Польшу изучать медицину и организовал там тайное студенческое сообщество.

Адрес: ул. Пастера, 52

Расстояние: 880 м

КВАРТИРА ГОГОЛЯ. БАРЕЛЬЕФЫ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ



Приезжая к морю, писатель Николай Гоголь останавливался в доме друзей семьи. Здесь он отдыхал от славы и столичных скандалов, ходил в театр, часто посещал Ришельевский лицей, где основал хор украинской песни, и написал часть второго тома "Мертвых душ". К слову, одесситы креативно решили вопрос о национальной принадлежности писателя, установив на доме барельефы на украинском и русском языках, чтобы никто не обижался.

Адрес: ул. Гоголя, 11

Расстояние: 1500 м

"НОЧЛЕЖКА" ФРАНКО. ПОПРАВЛЯЛ ЗДОРОВЬЕ У МОРЯ



На месте отделения полиции ранее располагалась гостиница "Версаль", где останавливался писатель Иван Франко. У моря он хотел поправить свое здоровье: Франко был на грани нервного срыва и с парализованными руками. "Гостиница эта — плохенькая немецкая ночлежка у греческого базара", — писал в своих мемуарах местный деятель Сергей Шелухин, встречавшийся с писателем.

Адрес: ул. Греческая, 42

Расстояние: 2300 м

ЛЕСЯ УКРАИНКА. ВЛЮБИЛАСЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



В доме с пышной лепниной, построенном в 1880-е по проекту архитектора Александра Бернардацци, жил юрист Михаил Комаров — друг семьи Леси Украинки. Узнав о болезни девочки, он посоветовал ей посетить Куяльницкую грязелечебницу, что она и сделала в 1888-м.

Леся с первого взгляда влюбилась в город и с тех пор приезжала на Куяльницкий лиман едва ли не каждое лето. В 1903-м в Одессе поставили пьесу Леси Украинки "Голубая роза".

Адрес: ул. Жуковского, 27

Расстояние: 2800 м

КИНОСТУДИЯ. "ДЕБРИ" И НАЧАЛО КАРЬЕРЫ ДОВЖЕНКО



Александр Довженко, один из пионеров украинского кино, попал в Одессу из-за болезни супруги: она нуждалась в лечении, и молодой Довженко привез ее на Куяльницкий лиман. По просьбе знакомого редактора местной киностудии Довженко написал сценарий для детской комедии "Вася-реформатор", с которого и началась его карьера. В музее кино на Одесской киностудии до сих пор хранится кинокамера Довженко "Дебри".

Адрес: Французский б-р, 33

Расстояние: 6270 м