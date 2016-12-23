Василий Ломаченко с сыном пострелял из автомата в тире (фото)

В конце ноября украинец Василий Ломаченко защитил чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе. В Лас-Вегасе Ломаченко досрочно победил Николаса Уолтерса из Ямайки.

Сейчас же промоутер украинца Боб Арум договаривается о следующем бое чемпиона. Поединок планируется на следующую весну. Возможный соперник – Орландо Салидо. Именно от Салидо украинец потерпел единственное поражение в карьере.

Ну а пока же Ломаченко отдыхает и набирается сил в родном Белгород-Днестровском Одесской области. Василий со своим сыном Анатолием сходили в тир и постреляли вместе.