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Василий Ломаченко с сыном пострелял из автомата в тире (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/97_main.1482519244.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/97_tn.1482519244.jpg Одесса Украинский боксер отдыхает дома после чемпионского поединка

Василий Ломаченко с сыном пострелял из автомата в тире (фото)

Вчера, 20:50

Украинский боксер отдыхает дома после чемпионского поединка

В конце ноября украинец Василий Ломаченко защитил чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе. В Лас-Вегасе Ломаченко досрочно победил Николаса Уолтерса из Ямайки.

Сейчас же промоутер украинца Боб Арум договаривается о следующем бое чемпиона. Поединок планируется на следующую весну. Возможный соперник – Орландо Салидо. Именно от Салидо украинец потерпел единственное поражение в карьере.

Ну а пока же Ломаченко отдыхает и набирается сил в родном Белгород-Днестровском Одесской области. Василий со своим сыном Анатолием сходили в тир и постреляли вместе.
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Источник:

boxing-mma.com

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