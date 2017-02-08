Жители Одесской области почувствовал отголоски землетрясения в Румынии
Очаг землетрясения залегал на глубине 129 километров. Толчки ощущались также в Молдове
Жители Одесской области почувствовали небольшие толчки — отголоски землетрясения в Румынии.
Об этом сообщает "7 канал".
Эпицентр находился в 4 км от города Нережу на глубине почти 130 километров, в сейсмоактивной зоне Вранча. Интенсивность составила 4,4 балла. Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 129 километров. Толчки ощущались также в Молдове. Информации о каких-либо жертвах или разрушениях не поступало.
Напомним, последнее землетрясение одесситы почувствовали 28 декабря прошлого года. Тогда сила толчков составила 5,5 баллов по шкале Рихтера на глубине 95 км.
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