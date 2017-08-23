Двух новорожденных косуль спасли в Кировоградской области

Вчера, 18:20

Детеныши были истощены, даже не шевелились, когда из нашли люди 


В Кировоградской области спасли двух новорожденных косуль.

Крошечных животных лесоводы увидели, когда обходили насаждения акации. Детеныши были истощены, даже не шевелились. Их матерей лесники не нашли. Поэтому решили забрать детей к себе. За жизни косуль боролись больше месяца. Кормили из пипетки, а потом из бутылочки, молоком. Сейчас крошкам ничего не угрожает. На территории лесхоза они будут гостить еще полгода. Там их будут пытаться адаптировать к лесной среде.
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Источник:

"Сегодня"

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