Двух новорожденных косуль спасли в Кировоградской области

В Кировоградской области спасли двух новорожденных косуль.

Крошечных животных лесоводы увидели, когда обходили насаждения акации. Детеныши были истощены, даже не шевелились. Их матерей лесники не нашли. Поэтому решили забрать детей к себе. За жизни косуль боролись больше месяца. Кормили из пипетки, а потом из бутылочки, молоком. Сейчас крошкам ничего не угрожает. На территории лесхоза они будут гостить еще полгода. Там их будут пытаться адаптировать к лесной среде.