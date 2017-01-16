Кровавые разборки в Житомирской области: много раненых и убитый (фото)

В Олевске произошли кровавые разборки между местными жителями и приезжими. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

По информации правоохранителей, минувшей ночью на центральной площади города вспыхнул конфликт между несколькими десятками мужчин с применением оружия.

"По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовщины. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", – пояснили в полиции.

В настоящее время уже установлена часть участников конфликта и все их транспортные средства. Продолжаются дальнейшие действия.