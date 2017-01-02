Что такое "умная молитва"

Часто приходилось слышать словосочетания "умная молитва", "сердечная молитва". Что это значит? — Виктория, Тернополь

От­ве­ча­ет Архимандрит Филипп, помощник блюстителя ближних пещер Киево-Печерской лавры:

— Когда говорят о молитве, в основном имеют в виду Иисусову молитву (Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного/грешную. — Авт.). Она имеет три названия: устная, умная и умно-сердечная. Устная молитва произносится вслух в одиночестве, а при других людях — мысленно. Умная молитва произносится только умом. Умно-сердечная молитва творится умом и сердцем — она совершается по благодати Божией в сердце. Это возможно только у людей совершенных в духовной жизни. Надо молиться больше устной молитвой, в основание которой должно быть положено покаяние. Именно покаяние должно быть источником, душою и целью молитвы.

Иисусова молитва — это сильнейшее оружие против страстей и бесов. Когда человек трудится в устной Иисусовой молитве, понуждая себя ко вниманию в ней, к исполнению заповедей Божиих довольно долгое время (десятки лет), то получает первый от Господа дар — благодатное внимание, когда ум может удерживать внимание на молитве, не отвлекаясь на посторонние чувства (помыслы).

Второй дар — это внутренняя молитва — когда мысли и чувства в согласии направлены к Богу. В этом случае страсти уже побеждены, но еще не уничтожены. Они могут ожить при нерадении, и молитвенник, чуть только страсть зашевелится, бьет ее и побеждает.

Третий дар — молитва духовная. Здесь в человеке нет уже ничего земного. Правда, человек еще живет на земле, по земле ходит, сидит, пьет, ест, а умом, мыслями и сердцем он весь в Боге, на небесах. Он чувствует себя самым счастливым человеком. Ибо только в Боге и с Богом — истинная радость и покой человека. Так учат Святые Отцы, достигшие этих духовных состояний. И если второй степени молитвы достигают единицы, то третьей — вообще очень мало кто.

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