Православие день за днем: праздники и памятные даты февраля

"Христос говорил: "Если не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное", — говорит наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел. — Почему дети? Духовный писатель, митрополит Вениамин Федченков много пишет о детской простоте и чистоте души. Один малыш, заболевший коклюшем, попросил: "Бабушка! Если ты во сне увидишь ангелов, скажи им, чтобы у меня перестал кашель: я очень устал". Другая бабушка вспоминает, как ее внук, дитя атеистов, услышав звон колоколов, попросил: "Понеси меня в церковь. Я один раз, только раз посмотрю на Боженьку — и больше не буду!"

ВЛАДЫКА: "ВАШЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОСЛУШАНИЕ БОГУ"

"Совсем нетрудно верить. Вот жить по вере нелегко: Царство Небесное силой берется, — говорит митрополит Павел. — А верить? Не нужно никаких усилий: только не упорствуй. Вот, наоборот, не верить труднее! Ведь после такого сонма свидетельств Писания нужно силою заставлять себя отвергать факты. Белое нужно называть черным, что было, нужно отрицать. Да ведь это несравненно труднее, чем принимать их! "Как хочется дышать, как хочется есть и пить — никто не считает это ненормальным, неестественным, так и вера является нормальным состоянием нормального человека", — пишут святые отцы. При этом, отдавая должное простой, как мы говорим, и "детской" вере и "разумной" вере, более всего важна свобода самоопределения человека в вере, добровольного послушания Богу. Этот путь есть самый достойный, самый простой, самый краткий и самый действенный способ истинной веры. Откройте ваше сердце, станьте детьми — детьми Божьими, и обновляйтесь в вере каждый день, каждый час, каждую минуту".

ТОП-ДАТЫ МЕСЯЦА ПО МНЕНИЮ ВЛАДЫКИ

6 февраля — памяти Ксении Петербургской. "Ксения Петербургская — пример величайшей святой женщины, память которой мы чтим 6 февраля, — говорит наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. — Она — пример величайшей любви и преданности своему мужу, ценности семейных отношений. Ксения Григорьевна Петрова удачно вышла замуж за певчего придворной капеллы Андрея Феодоровича. Но счастье супругов было недолгим. В 26 лет Ксения неожиданно остается вдовой. Внезапная смерть мужа (без покаяния и причастия. — Авт.) потрясла молодую женщину. После похорон она облачилась в кафтан и брюки мужа и велела всем называть ее Андреем Феодоровичем. Скиталась по улицам, приговаривая: "Ксюшенька моя скончалась и мирно почивает на кладбище, я же, грешный, весь тут". Имущество свое вдова раздала нищим, дом мужа подарила христианке Параскеве Антоновой, взяв с нее обещание пускать в дом бедных.

В те времена журналисты писали о ней так: когда платье мужа истлело, она переодевалась в лохмотья. Кормилась чем Бог пошлет. Ночевала где придется. Например, когда прохожие останавливали ее и спрашивали: "Когда ты спишь, Андрей Феодорович?", она отвечала: "Успеем выспаться на земле". Ксения значит "странница, странная, нездешняя". У нее было множество знакомых, к которым она иногда приходила за милостыней. Но брала только "царя на коне" — мелочь, старинные копейки. Молилась она по ночам в поле. Говорила, что присутствие Божие в чистом поле явственнее. Молилась по многу часов, кланяясь на все четыре стороны. Поначалу к ней относились настороженно, смеялись. Но через время люди стали замечать ее духовную силу и прозорливость. Извозчики любили подвозить ее, а матери подводили деток на благословение. Она жила и упокоилась на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. К часовенке Ксении Петербургской ежедневно идут потоки верующих.

8 февраля — вспоминаем священномученика Владимира, митрополита Киевского, убитого в 1918 году. Его мощи находятся сейчас в Ближних пещерах Лавры. Его убийство было жестоким (на его теле обнаружено шесть отверстий от пуль и несколько колотых ран) и настолько хорошо подготовленным, что даже братия монастыря не смогла вступиться за своего наместника, а расправа происходила на глазах его келейника, секретаря и нескольких священников. Митрополит предчувствовал свою смерть — Господь ему открыл в молитвах. Братия не участвовала в убийстве, но когда большевики выводили митрополита на расстрел, ни одна душа за него не вступилась. Впоследствии весь духовный Собор, который тогда не воспротивился злодеянию, был расстрелян в Харьковской тюрьме. В 1992 году митрополита Владимира причислили к лику святых, а его смерть была названа "жертвой благовонною во очищение грехов". Хотя по сути своей это было предательство с целью ограбления. Именно с его смерти начинаются жестокие расправы над священноначалием и монахами в ХХ веке.