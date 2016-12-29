Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Эхо румынского землетрясения: почему так часто содрогается земля, и как реагируют украинцы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/57_main.1482949097.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/57_tn.1482949097.jpg Мир Эпицентр землетрясения был на глубине более 80 километров

Эхо румынского землетрясения: почему так часто содрогается земля, и как реагируют украинцы (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:17

Эпицентр землетрясения был на глубине более 80 километров


Ночью Украина пережила землетрясение, эпицентр которого был в Румынии. Толчки ощущались в Одессе, Черновцах, Виннице и столице. Обошлось без жертв. Но вскоре стихия может повториться.

Трясти начинает далеко за полночь, когда большинство украинцев уже спят.

В Одесской области его интенсивность оценили в 3,4 десятых балла.

"Я почувствовала дрожание кровати. Соответственно, когда я проснулась, встала на ноги, то уже этого ощущения не было. Это были секунды. единственная мысль – это дети, куда, кого забирать", – рассказывает Наталья Очаковская, которая почувствовала землетрясение.

Эпицентр землетрясения был на глубине более 80 километров. В горах Румынии, в районе хребта Вранча, это в нескольких сотнях километров от Украины. Там толчки были магнитудой в 5,6 десятых.

Румынское землетрясение почувствовали все страны-соседи.

И, конечно же, Украина. Как и в сентябре, больше всего тряхнуло одесситов.

"Выброс энергии в основном идет кругами, на большей части он получается не напрямую на север, поэтому очень часто там гораздо больше ощущается, в Одесской области", – сказал Владимир Попович, сейсмолог.

Задело и Черновцы. Надежда задержалась на работе и подумала, что рядом проехал грузовик.

"Я почувствовала, что стул подо мной, он на колесиках, вот как-то вот... странновато начал ездить", – говорит Надежда Величко.

Хмельницкий, Николаев. Винница и даже Киев. Жители этих городов тоже почувствовали толчки. О чем тотчас сообщили в соцсетях.

- Кажется, на КПИ было землетрясение. Еще кто-то ощущал?

- Мне показалось или в районе парка Шевченко только что трясло?

Толчки зафиксировали и столичные камеры наблюдения.

Жертв и разрушений нет. Но сейсмологи предполагают, что подобное может повториться – африканская литосферная плита движется на север со скоростью до десяти миллиметров в год.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
земля, Румыния, Украина, Одесса, землетрясение, Винница, Николаев, стихия, эпицентр, толчки, камеры наблюдения

Вы сейчас просматриваете новость " Эхо румынского землетрясения: почему так часто содрогается земля, и как реагируют украинцы (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.