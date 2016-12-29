Эхо румынского землетрясения: почему так часто содрогается земля, и как реагируют украинцы (видео)

Эпицентр землетрясения был на глубине более 80 километров

Ночью Украина пережила землетрясение, эпицентр которого был в Румынии. Толчки ощущались в Одессе, Черновцах, Виннице и столице. Обошлось без жертв. Но вскоре стихия может повториться.

Трясти начинает далеко за полночь, когда большинство украинцев уже спят.

В Одесской области его интенсивность оценили в 3,4 десятых балла.

"Я почувствовала дрожание кровати. Соответственно, когда я проснулась, встала на ноги, то уже этого ощущения не было. Это были секунды. единственная мысль – это дети, куда, кого забирать", – рассказывает Наталья Очаковская, которая почувствовала землетрясение.

Эпицентр землетрясения был на глубине более 80 километров. В горах Румынии, в районе хребта Вранча, это в нескольких сотнях километров от Украины. Там толчки были магнитудой в 5,6 десятых.

Румынское землетрясение почувствовали все страны-соседи.

И, конечно же, Украина. Как и в сентябре, больше всего тряхнуло одесситов.

"Выброс энергии в основном идет кругами, на большей части он получается не напрямую на север, поэтому очень часто там гораздо больше ощущается, в Одесской области", – сказал Владимир Попович, сейсмолог.

Задело и Черновцы. Надежда задержалась на работе и подумала, что рядом проехал грузовик.

"Я почувствовала, что стул подо мной, он на колесиках, вот как-то вот... странновато начал ездить", – говорит Надежда Величко.

Хмельницкий, Николаев. Винница и даже Киев. Жители этих городов тоже почувствовали толчки. О чем тотчас сообщили в соцсетях.

- Кажется, на КПИ было землетрясение. Еще кто-то ощущал?

- Мне показалось или в районе парка Шевченко только что трясло?

Толчки зафиксировали и столичные камеры наблюдения.

Жертв и разрушений нет. Но сейсмологи предполагают, что подобное может повториться – африканская литосферная плита движется на север со скоростью до десяти миллиметров в год.

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