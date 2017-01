10-й этап стал самым травмоопасным на "Дакар"-2017

10-й этап ралли-рейда "Дакар"-2017 стал самым богатым на неприятные инциденты. Организаторам удалось провести 10-й этап по ранее запланированному маршруту, но в итоге они на финише не досчитались нескольких участников.

Неприятности начались на 83-м километре трассы. 12-кратный победитель "Дакара" француз Стефан Петерансель на внедорожнике сбил словенского мотоциклиста Симона Марчича.

Француз оставался с пострадавшим до прибытия медиков, которые позже диагностировали у серба открытый перелом берцовой кости.

Организаторы гонки не остались в стороне и компенсировали Петеранселю потерянное из-за столкновения время. Это позволило ему обойти в гонке и общем зачете француза Себастьена Леба. Изначально Петерансель финишировал позади Леба с отставанием в шесть минут.

Следующей жертвой 10-го этапа стал Чилиец Пабло Куинтанилья. Сначала он заблудился на старте гонки. А уже во второй его половине упал с мотоцикла и получил черепно-мозговую травму.

Уже после финиша плохо стало пришедшему вторым словаку Стефану Свитко. Из-за недомогания обессиленного гонщика пришлось госпитализировать.

Не без вреда здоровью, но с плохим настроением сегодня будет ложиться спать финн Микко Хирвонен. Его "Мини" на три часа застрял в русле высохшей реки. В итоге он так и не финишировал.

Some (bad) news from @MikkoWRC: The Finn has been stuck for 3 hours in a kind of ravine earlier today. He just reached ASS1. #Dakar2017 pic.twitter.com/c1cKcmGvaI