10-й этап стал самым травмоопасным на "Дакар"-2017

10-й этап ралли-рейда "Дакар"-2017 стал самым богатым на неприятные инциденты. Организаторам удалось провести 10-й этап по ранее запланированному маршруту, но в итоге они на финише не досчитались нескольких участников.

Неприятности начались на 83-м километре трассы. 12-кратный победитель "Дакара" француз Стефан Петерансель на внедорожнике сбил словенского мотоциклиста Симона Марчича.

Француз оставался с пострадавшим до прибытия медиков, которые позже диагностировали у серба открытый перелом берцовой кости.

Организаторы гонки не остались в стороне и компенсировали Петеранселю потерянное из-за столкновения время. Это позволило ему обойти в гонке и общем зачете француза Себастьена Леба. Изначально Петерансель финишировал позади Леба с отставанием в шесть минут.

Следующей жертвой 10-го этапа стал Чилиец Пабло Куинтанилья. Сначала он заблудился на старте гонки. А уже во второй его половине упал с мотоцикла и получил черепно-мозговую травму.

Уже после финиша плохо стало пришедшему вторым словаку Стефану Свитко. Из-за недомогания обессиленного гонщика пришлось госпитализировать.

Не без вреда здоровью, но с плохим настроением сегодня будет ложиться спать финн Микко Хирвонен. Его "Мини" на три часа застрял в русле высохшей реки. В итоге он так и не финишировал.

Some (bad) news from @MikkoWRC: The Finn has been stuck for 3 hours in a kind of ravine earlier today. He just reached ASS1. #Dakar2017 pic.twitter.com/c1cKcmGvaI — DAKAR RALLY (@dakar) 12 января 2017 г.

Следующий этап запланирован на 13 января. А уже 14-го гонка должна финишировать в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Мотоциклы:

1. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") – 05:49:45

2. Стефан Свитко (Словакия, RNV) + 00:00:24

3. Франко Каими (Аргентина, "Хонда") + 00:03:48

Квадроциклы:

1. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") – 06:52:43

2. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") + 00:10:46

3. Сантьяго Хансен (Аргентина, "Хонда") + 01:26:26

Внедорожники:

1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") – 04:47:00

2. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, "Пежо") + 00:07:28

3. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, "Пежо") + 00:10:01

Грузовики:

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – 05:33:06

2. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) + 00:07:01

3. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:07:41

Общий зачет после 10-го этапа: