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10-й этап стал самым травмоопасным на "Дакар"-2017 http://www.segodnya.ua/img/article/7878/28_main.1484259177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/28_tn.1484259177.jpg Мир Обессиленных гонщиков забирают в больницу прямо с финиша

10-й этап стал самым травмоопасным на "Дакар"-2017

Сегодня, 00:12

Обессиленных гонщиков забирают в больницу прямо с финиша

Фото AFP
Фото AFP

10-й этап ралли-рейда "Дакар"-2017 стал самым богатым на неприятные инциденты. Организаторам удалось провести 10-й этап по ранее запланированному маршруту, но в итоге они на финише не досчитались нескольких участников.

Неприятности начались на 83-м километре трассы. 12-кратный победитель "Дакара" француз Стефан Петерансель на внедорожнике сбил словенского мотоциклиста Симона Марчича.

Француз оставался с пострадавшим до прибытия медиков, которые позже диагностировали у серба открытый перелом берцовой кости.

Организаторы гонки не остались в стороне и компенсировали Петеранселю потерянное из-за столкновения время. Это позволило ему обойти в гонке и общем зачете француза Себастьена Леба. Изначально Петерансель финишировал позади Леба с отставанием в шесть минут.

Следующей жертвой 10-го этапа стал Чилиец Пабло Куинтанилья. Сначала он заблудился на старте гонки. А уже во второй его половине упал с мотоцикла и получил черепно-мозговую травму.

Уже после финиша плохо стало пришедшему вторым словаку Стефану Свитко. Из-за недомогания обессиленного гонщика пришлось госпитализировать.

Не без вреда здоровью, но с плохим настроением сегодня будет ложиться спать финн Микко Хирвонен. Его "Мини" на три часа застрял в русле высохшей реки. В итоге он так и не финишировал.

Следующий этап запланирован на 13 января. А уже 14-го гонка должна финишировать в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Мотоциклы:

1. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") – 05:49:45
2. Стефан Свитко (Словакия, RNV) + 00:00:24
3. Франко Каими (Аргентина, "Хонда") + 00:03:48

Квадроциклы:

1. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") – 06:52:43
2. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") + 00:10:46
3. Сантьяго Хансен (Аргентина, "Хонда") + 01:26:26

Внедорожники:

1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") – 04:47:00
2. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, "Пежо") + 00:07:28
3. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, "Пежо") + 00:10:01

Грузовики:

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – 05:33:06
2. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) + 00:07:01
3. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:07:41

Общий зачет после 10-го этапа:

Место Гонщик Команда Время Разница Штраф
 МОТОЦИКЛЫ    
1 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 28:07:59   0:00:00
2 M. WALKNER (AUT) KTM 28:38:00 0:30:01 0:05:00
3 G. FARRES GUELL (ESP) KTM 28:46:42 0:38:43 0:00:00
 КВАДРОЦИКЛЫ    
1 S. KARYAKIN (RUS) YAMAHA 34:38:33   0:00:00
2 I. CASALE (CHL) YAMAHA 34:59:38 0:21:05 0:00:00
3 P. COPETTI (ARG) YAMAHA 38:12:54 3:34:21 0:00:00
 ВНЕДОРОЖНИКИ    
1 S. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 24:58:43   0:00:00
2 S. LOEB (FRA) PEUGEOT 25:04:33 0:05:50 0:00:00
3 C. DESPRES (FRA) PEUGEOT 25:24:23 0:25:40 0:00:00
 ГРУЗОВИКИ    
1 E. NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 23:27:12   0:00:00
2 D. SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 23:32:27 0:05:15 0:00:00
3 G. DE ROOY (NLD) IVECO 23:51:29 0:24:17 0:00:00

ралли Дакар, Стефан Петерансель

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Источник:

Сегодня|Спорт

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