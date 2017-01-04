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105-летний француз вошел в историю велоспорта

Сегодня, 21:24

Робер Маршан за час проехал 22,528 километра

Робер Маршан. Фото AFP
Робер Маршан. Фото AFP

Француз Робер Маршан вошел в историю велосипедного спорта, преодолев за час 22,528 километра в возрасте 105 лет.

Маршан в среду на треке в Сен-Кентен-ан-Ивелине (Франция) попытался побить собственный часовой рекорд в возрастной категории "свыше 100 лет", установленный в 2014 году, когда ему было 102 года, и составляющий 26,927 километра. Для подготовки к выступлению француз тренировался последние полгода.

"Я не заметил предупреждения о том, что у меня осталось всего 10 минут. Если бы я заметил, то ехал бы немного быстрее. Я мог показать лучший результат", – заявил Маршан после гонки.

На вопрос о том, планирует ли он через два года вновь попытаться побить собственный рекорд, Маршан ответил философски: "Человеку требуется девять месяцев, чтобы родиться, и всего 30 секунд, чтобы умереть".

Маршан, родившийся в 1911 году на севере Франции, впервые сел на велосипед в 14 лет, но всерьез увлекся велоспортом только в 67. В 2012 году, когда ему было 100 лет, француз установил рекорд для своей возрастной категории, проехав 100 километров за 4 часа 17 минут и 27 секунд.
велосипед, Велоспорт, француз

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Источники:

РСпорт, Reuters

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