18-летние американские хоккеистки выиграли чемпионат мира

Женская сборная США по хоккею нанесла поражение команде Канады в финале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет), который проходил в Чехии. Субботний матч завершился победой американок со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Сборная США третий год подряд обыгрывает в финале команду Канады и в шестой раз в своей истории завоевала золото на молодежных чемпионатах мира. На счету сборной Канады четыре победных финала.

Ранее в субботу сборная России во второй раз в истории завоевала бронзу молодежного чемпионата мира, обыграв шведок – 2:0.

Российский гимн освистали на молодежном чемпионате мира в Чехии (видео)