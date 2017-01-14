Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
18-летние американские хоккеистки выиграли чемпионат мира http://www.segodnya.ua/img/article/7882/93_main.1484425792.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/93_tn.1484425792.jpg Мир Хоккеистки сборной США обыграли команду Канады в финале молодежного чемпионата мира

18-летние американские хоккеистки выиграли чемпионат мира

Сегодня, 22:29

Хоккеистки сборной США обыграли команду Канады в финале молодежного чемпионата мира

США - Канада - 3:1. Фото iihf.com
США - Канада - 3:1. Фото iihf.com

Женская сборная США по хоккею нанесла поражение команде Канады в финале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет), который проходил в Чехии. Субботний матч завершился победой американок со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Сборная США третий год подряд обыгрывает в финале команду Канады и в шестой раз в своей истории завоевала золото на молодежных чемпионатах мира. На счету сборной Канады четыре победных финала.

Ранее в субботу сборная России во второй раз в истории завоевала бронзу молодежного чемпионата мира, обыграв шведок – 2:0.

Российский гимн освистали на молодежном чемпионате мира в Чехии (видео)
чемпионат мира, женский хоккей

Вы сейчас просматриваете новость "18-летние американские хоккеистки выиграли чемпионат мира". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Гимн был исполнен после матча

Российский гимн освистали на молодежном чемпионате мира в Чехии

Вчера, 11:05

Чешские болельщики освистали российский гимн после матча на молодежном ЧМ по хоккею

Хоккей

В первом женском чемпионате Украины по хоккею девушки играют без контрактов

21 Ноября 2016, 12:02

Репортаж с первого тура первого в истории женского хоккейного чемпионата  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.