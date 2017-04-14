18-летняя дочь Кадырова вышла замуж после двух недель знакомства с женихом – СМИ
Известно, что семья жениха живет в своем доме недалеко от резиденции Кадырова
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова вышла замуж. Об этом сообщается в интервью Айшат Кадыровой, которое опубликовано в майском номере журнала "Татлер"
По данным издания, 18-летнея Айшат вышла замуж за 19-летнего "сына погибшего друга отца, его одноклассника".
Отмечается, что до свадьбы будущие супруги были знакомы две недели. Кроме того, известно, что они живут в своем доме, недалеко от резиденции Кадырова.
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Тем временем дочь президента Киргизии заступилась за свое фото с кормлением сына.
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