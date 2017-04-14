18-летняя дочь Кадырова вышла замуж после двух недель знакомства с женихом – СМИ

Сегодня, 15:11

Известно, что семья жениха живет в своем доме недалеко от резиденции Кадырова

Дочь Рамзана Кадырова после показа своей коллекции. Фото: instagram.com/dm_firdaws
Дочь Рамзана Кадырова после показа своей коллекции. Фото: instagram.com/dm_firdaws

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова вышла замуж. Об этом сообщается в интервью Айшат Кадыровой, которое опубликовано в майском номере журнала "Татлер"

По данным издания, 18-летнея Айшат вышла замуж за 19-летнего "сына погибшего друга отца, его одноклассника".

Отмечается, что до свадьбы будущие супруги были знакомы две недели. Кроме того, известно, что они живут в своем доме, недалеко от резиденции Кадырова.

Тем временем дочь президента Киргизии заступилась за свое фото с кормлением сына.
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