2017 год и политика: знаковые перемены в высшем руководстве государств

Кроме победы Дональда Трампа на выборах в США, президентство которого станет очередной иллюстрацией роли личности в истории, в руководстве других стран в 2016 году произошли довольно значимые перестановки, которые повлияют на мировую повестку дня в новом году

Повторное избрание президента Австрии

Плановые выборы президента Австрии состоялись в мае 2016 года, на них 72-летний Александр Ван дер Беллен – бывший лидер Партии зеленых, а ныне независимый кандидат – одержал победу над 45-летним кандидатом ультраправой Партии свободы Норбертом Хофером с минимальным отрывом – 50,3% против 49,7%. Конституционный суд из-за нарушений в процедуре подсчета поданных по почте бюллетеней аннулировал результаты выборов и назначил повторные на 4 декабря 2016-го.

Ван дер Беллен говорил, что "эти выборы – определение курса, которым будет дальше двигаться наша страна". Его соперник в своей предвыборной кампании вдохновлялся победой в США Дональда Трампа, обещал улучшение отношений с Россией и ужесточение миграционной политики.

Фото: wikipedia.org

Прогнозы предрекали победу Хоферу, но выиграл Ван дер Беллен, причем еще более уверенно, чем в мае – получив 53,6% голосов.

Несмотря на то что президент в Австрии имеет фактически церемониальные полномочия, эти выборы в одном из государств Старой Европы вызвали огромный интерес как некий барометр общеевропейских настроений. Поражение Ван дер Беллена, которого поддерживали все системные политические силы Австрии, большинство европейских лидеров и руководство ЕС, могло сильно ослабить позиции сторонников евроинтеграции, еще не оправившихся от Brexit.

Конституционный референдум в Азербайджане

26 сентября прошлого года в Азербайджане состоялся референдум по внесению поправок в Конституцию – это третий подобный референдум за 20 лет действия основного закона страны. На этот раз избирателям были предложены 29 поправок, которые они должны были оценить по отдельности. Все поправки были одобрены с уровнем поддержки от 90 до 95% голосов, при явке 69,7%.

Фото: facebook.com

Граждане поддержали увеличение президентского срока с пяти до семи лет, сняли возрастные ограничения для кандидатов в президенты, понизили минимальный возраст для избрания депутатом парламента с 25 до 18 лет, передали президенту полномочия по роспуску однопалатного парламента страны и по назначению досрочных президентских выборов, ввели посты вице-президента и первого вице-президента страны и др.

Инициатором референдума был президент Ильхам Алиев (55 лет). Ряд наблюдателей уверены, что главной целью предложенной им административной реформы является создание механизма безопасной передачи власти наследнику.

Президентские выборы в Болгарии

22 января 2017 года состоится вступление в должность нового президента Болгарии 53-летнего Румена Радева. Власть президента в стране сильно ограничена. Он может влиять на общественное мнение и имеет право налагать вето на решения парламента. Однако, президент имеет право отклонять решение парламента не более трех раз. Если депутаты принимают то же решение в четвертый раз, оно считается действительным.

Второй тур выборов состоялся 13 ноября прошлого года, в нем победил бывший командующий ВВС страны Радев (59% голосов), поддержанный Болгарской социалистической партией, его соперником была кандидат от правящей консервативной партии ГЕРБ, действующий спикер парламента Цецка Цачева. После этого премьер-министр Болгарии, поддерживавший Цачеву, подал в отставку. О готовности уйти в отставку и даже сложить депутатский мандат заявила и сама спикер.

Радев в ходе избирательной кампании заявлял, что у Болгарии нет альтернативы членству в ЕС и НАТО. Он также призывал к прекращению санкций Евросоюза против России, говорил, что хочет наладить с РФ прагматичное сотрудничество, а подобные идеи пользуются в болгарском обществе популярностью.

Импичмент президента Бразилии

31 августа 2016 года сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президента страны 69-летней Дилмы Русеф. До выборов, которые состоятся в 2018 г., страной руководит бывший вице-президент.

Фото: wikipedia.org

Процесс импичмента начался в декабре 2015 г. Главным обвинением были бюджетные махинации: якобы правительство по инициативе президента в 2014-2015 гг. для улучшения показателей в текущем периоде перемещало на следующий финансовый период запланированные расходы на социальные программы. В результате правительство больше нравилось избирателям. Другое обвинение — причастность к коррупционным схемам, связанным с государственной нефтяной корпорацией Petrobras. По версии обвинения, как бывший председатель совета директоров компании и как функционер правящей Партии трудящихся Русеф не могла не знать о махинациях по торговле влиянием между политиками и менеджерами Petrobras.

Но на самом деле главный интерес инициаторов референдума политический – стремление к власти. За коррупцию же в Бразилии сейчас можно отправлять в отставку практически любого политика. Например, в июле 2016 г. один из основных инициаторов импичмента, спикер нижней палаты парламента ушел с этого поста. Ранее Верховный суд страны лишил его полномочий из-за попыток помешать антикоррупционному расследованию. Экс-спикера подозревают в причастности к получению взяток от той же Petrobras.

Борьба за признание результатов выборов президента Гамбии

В Гамбии чуть было не случилось чудо: президент, правивший страной 22 года, не только проиграл выборы, но и признал это, однако потом передумал и сделал попытку отменить результаты голосования.

Выборы состоялись 1 декабря 2016 года. Президент Яйя Джамме (51 год) получил 39,6% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции (семь партий) Адама Бэрроу (51 год) – 43,3%.

2 декабря глава избирательной комиссии Гамбии сообщил, что действующий президент проиграл выборы. Джамме признал поражение и поздравил соперника. На улицах столицы начались стихийные празднования. 5 декабря были опубликованы окончательные результаты выборов. Вскоре после этого победившая коалиция пообещала судить уходящего президента за все, что он совершил во главе государства. 10 декабря Джамме заявил, что отклоняет результаты выборов: "Я огорчен серьезными и неприемлемыми нарушениями, о которых сообщалось в ходе электорального процесса".

Организация Африканский союз заявила, что непризнание итогов выборов не имеет юридической силы, и настоятельно призвала президента уйти с поста. Лидеры четырех соседних стран посетили в Гамбию с целью уговорить президента страны покинуть пост. ООН потребовала, чтобы Джамме сложил полномочия до 19 января 2017 г., в противном случае против него будут применены жесткие санкции. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), объединяющее 15 стран, привело свои войска в готовность и заявило, что может направить их в Гамбию, если Джамме не уйдет в отставку "достойно".

Несостоявшаяся реформа конституции в Италии

Референдум по конституционной реформе состоялся 4 декабря прошлого года. Она предполагала уменьшение количества мест в сенате с 315 до 100, лишение его права выносить вотум недоверия правительству и законодательных функций. Предполагалось разделить сферы ответственности центральных властей и региональных правительств, а также упразднить провинции – административные единицы второго уровня. Планировались и другие изменения.

Инициатором перемен был премьер-министр 41-летний Маттео Ренци, целью реформы называлось упрощение управления страной. Правительственный план был одобрен обеими палатами парламента, но он не набрал 2/3 голосов. По действующему законодательству, в таких случаях вопрос должен решаться путем всенародного волеизъявления.

Фото: wikipedia.org

Большинство итальянцев высказались против предложений правительства, и премьер-министр подал в отставку. Президент Италии поручил сформировать кабинет 62-летнему Паоло Сильвери, однопартийцу и соратнику Маттео Ренци. Новому премьеру придется иметь дело с банковским кризисом и ростом популярности евроскептических партий и настроений против политической элиты страны.

В наступившем году Италию может ожидать еще один референдум — о реформах налоговой и судебной систем, а также рынка труда.

Референдум в Кыргызстане

11 декабря прошлого года в стране состоялся референдум о поправках к конституции. За 25 лет независимости — это седьмой всенародный референдум в стране.

Действующая конституция была принята на референдуме в июне 2010 г., сразу после свержения президента Курманбека Бакиева. Поправки изменили форму правления с президентской на парламентскую – впервые страна в Центральной Азии перешла к парламентской системе. Тогда же в конституции было записано, что новые изменения не могут вноситься до 2020 г. Но власть решила, что сейчас изменения все-таки необходимы. Их поддержали около 80% проголосовавших при явке 42%.

Всего поправок около 20, важнейшие из них заключаются в передаче власти от президента и парламента к премьер-министру и правительству. В частности, премьер получит возможность назначать глав местных администраций. Если премьером страны станет депутат, он сохранит за собой мандат. В парламенте будут ужесточены правила выхода фракций из парламентской коалиции большинства: теперь такое решение может быть принято не менее чем двумя третями от общего числа депутатов фракции. Президент лишается возможности влиять на решение премьера о назначении членов правительства.

Нынешний президент Киргизии 60-летний Алмазбек Атамбаев поддержал проект поправок еще в сентябре. Некоторые критики говорили, что, поддерживая изменения, президент стремится узурпировать власть. На что тот ответил, что не собирается оставаться на посту дольше одного срока. Одобренные изменения в конституцию вступят в силу в декабре 2017 г., когда Атамбаев уже покинет свой пост. В ноябре прошлого года он говорил: "Я должен быть уверен: кто бы ни пришел президентом, каким бы ни был парламент через три года, страна должна быть защищена в том числе от тех, кто будет думать только о своих карманах".

Новый президент Молдовы

13 ноября 2016 года победу во втором туре выборов президента одержал 41-летний Игорь Додон, набравший 52% голосов.

Фото: AFP

Лидер Партии социалистов еще в ходе предвыборной кампании сделал заявления о фактическом признании Крыма российским и желании сотрудничать с Москвой, не отказался от своих слов он и после избрания главой государства.

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Наблюдатели отмечают, что если семь лет назад 70% граждан Молдовы были за европейскую интеграцию, то за то время, пока у власти находились проевропейские партии, настроения изменились. Сейчас европейский курс поддерживают 35-40%. Правящей партии (она имеет большинство в парламенте) не доверяет 80% населения.

3 января Додон лишил молдовского гражданства бывшего президента Румынии Бэсеску, который призывает к вхождению Молдовы в "Великую Румынию". 4 января он провел рабочую встречу с главой непризнанного Приднестровья (причем на контролируемой сепаратистами территории), где говорилось о готовности к компромиссам с обеих сторон.

Передача поста премьер-министра Новой Зеландии

5 декабря 2016 года премьер-министр Новой Зеландии 55-летний Джон Ки, находясь на пике популярности, неожиданно объявил о своем уходе в отставку. По его словам, это "подходящий момент" для него, чтобы оставить политику после восьмилетнего срока службы. У правительства и правящей Национальной партии остается достаточно времени, чтобы избрать нового лидера до того, как начнутся следующие выборы (в 2017 г.). Как сам премьер, так и его однопартийцы утверждают, что Ки подал в отставку по семейным причинам.

12 декабря прошлого года новым премьер-министром стал 55-летний Билл Инглиш – заместитель бывшего главы правительства, его кандидатуру поддержал Джон Ки.

Новый премьер-министр Соединенного королевства

23 июня 2016 года 52% британцев, пришедших на референдум, высказались за выход страны из ЕС. Премьер-министр Дэвид Кемерон (50 лет), агитировавший за сохранение членства в Евросоюзе, ушел в отставку. На этот пост правящая Консервативная партия выдвинула 60-летнюю Терезу Мэй.

Фото: AFP

Осознав серьезность случившегося на референдуме, многие из проголосовавших за выход готовы были бы отыграть назад, но новый премьер решительно заявила, что "Brexit означает Brexit", и активно ведет работу по подготовке процесса выхода, который может официально начаться в марте наступившего года.

Как будет на практике происходить процесс выхода, и какую роль станет играть Великобритания в европейских и мировых делах после него, сказать сейчас невозможно. Но изменения неизбежны.

Смерть короля Таиланда

13 октября 2016 года в возрасте 88 лет умер король Таиланда Пхумипон Адульядет, который провел на престоле 70 лет. Монарх в Таиланде не обладает реальными полномочиями, но служит моральным авторитетом и снижает накал бурной политической жизни страны, пережившей за десять лет два военных переворота. Эксперты предсказывают: институт монархии в Таиланде ждет кризис, но сама страна останется стабильной, так как военные прочно держат власть, после того, как в 2014 г. жестко подавили беспорядки в стране, а их лидер стал премьер-министром.

Умерший король пользовался любовью и уважением своих подданных, чего не скажешь о прославившемся экстравагантными выходками его единственном сыне и наследнике, 64-летнем Махе Вачиралонгкорне.

После смерти короля в стране был объявлен национальный траур, которых продлится для госструктур ровно один год, после чего наследник официально взойдет на престол.

Попытка переворота в Турции

В ночь на 16 июля 2016 года в стране состоялась попытка военного переворота. И хотя он был довольно странным и "беззубым", реакция действующего президента Реджепа Эрдогана (62 года) оказалась быстрой, жесткой и масштабной. В стране было введено чрезвычайное положение, которое на днях было в очередной раз продлено (на этот раз да 19 марта). В первые дни января в рамках новой волны массовых чисток были уволены более шести тысяч государственных служащих, на сегодняшний день не менее 41 тыс. человек были арестованы по подозрению в связях с проповедником Гюленом, которого власти Турции обвиняют в организации попытки военного переворота.

Фото: AFP

В политическом отношении власти Турции сейчас мечутся между Россией и Западом. Происходит так во многом потому, что экономика страны находится в сложном положении: ВВП в третьем квартале 2016 г. упал на 1,8%, с июля курс доллара к лире вырос на 20% - с 2,94 до 3,53.

Проблемы Турции пока мало интересуют Запад, но президент РФ Путин готов "подружиться" с Эрдоганом, которого еще недавно называл "предателем".

Выборы нового президента Узбекистана

Как гласит официальная версия, 78-летний президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября, но ряд обстоятельств указывает на то, что случилось это на день-два раньше. Полуфеодальная власть страны не объявила о смерти сразу, т.к. шла борьба за пост временного руководителя. Каримов правил Узбекской ССР с 1989 г., после распада СССР стал президентом страны.

Выборы нового президента состоялись 4 декабря прошлого года, по официальным данным, явка была 87,8%. Их итоги ЦИК объявила на следующий день, назвав победителем 59-летнего Шавката Мирзияева, набравшего 88,61% голосов (в бюллетенях были четыре фамилии).

Мирзияев при Каримове с 2003 г. был премьер-министром, а потом был назначен и.о. президента вопреки конституционной норме, по которой эту должность должен занять спикер верхней палаты парламента.

В своих предвыборных речах Мирзияев заявлял, что Узбекистан останется на позиции невступления в военные блоки и не будет располагать на своей территории иностранные военные базы. Он начал процесс решения застарелых пограничных проблемы с соседними Таджикистаном и Кыргызстаном, проведя с помощью международной комиссии делимитацию спорных участков границ. К политическому наследию Каримова он не относится трепетно, заявляя, мол, Каримов все делал правильно, но теперь давайте делать по-другому.

Новый президент Филиппин

30 июня 2016 года президентом Филиппин стал 71-летний Родриго Дутете. За несколько месяцев нахождения на этом посту он "прославился" своими призывами к внесудебным расправам с предполагаемыми наркоторговцами (считается, что убиты уже несколько тысяч человек), публичными оскорблениями президента США, Папы Римского, лидеров ООН и Евросоюза. Репутацию "палача" он получил еще во время 22-летней работы мэром города Давао. Однако горожанам его методы работы нравились, иначе бы они не избирали его семь раз на пост мэра.

Фото: wikipedia.org

В ответ на критику его методов борьбы с наркобизнесом заявил о том, что пора "попрощаться с США", традиционным союзником Филиппин. "Я меняю союзников, и отныне мы втроем — Китай, Филиппины и Россия — против остального мира". Китай от такого союза осторожно дистанцируется, к тому же у него с Филиппинами имеется острый территориальный спор, но президент РФ уже встречался с Дутерте, ему подобные идеи явно по душе, тем более, что филиппинец называет его "Мой кумир". На днях Дутерте предложил российским кораблям швартоваться на Филиппинах в "качестве союзника, чтобы защитить нас".

Однако еще в начале декабря Дутерте заявил, что его страна не готова к заключению военных союзов с Китаем и Россией. Он также "вспомнил", что Филиппины связаны оборонным договором с США. Такая перемена его позиции объясняется победой Дональда Трампа на выборах. Дутерте выразил готовность "зарыть топор войны" с США, заявив, что с будущим президентом у него есть общие черты характера, он уже "заверил" Трампа в том, что дорожит связями с США. Да и будущему президенту США, который видит главным вызовом для своей страны не Россию, а Китай, также важен союзник в лице Филиппин.

Импичмент президента Южной Кореи

9 декабря 2016 года парламентарии Южной Кореи вынесли президенту страны 64-летней Пак Кын Хе вотум недоверия (она возглавляла страну с 2012 г.). Полномочия президента приостановлены, дело о коррупции и злоупотреблении властью передано в конституционный суд. Временно исполнять обязанности главы государства стал премьер-министр.

Решение об импичменте стало следствием скандала с подругой детства президента, которая не занимала никаких постов, но правила тексты речей президента, определяла, кого назначать на высокие должности, оказывала мистическое влияние на президента, брала деньги у компаний, якобы, за защиту их интересов, т.е. ее роль напоминала ту, которую играл Григорий Распутин при дворе Николая Второго.

Скандал разгорался довольно долго, ожидалось, что президент добровольно покинет пост еще в апреле прошлого года, но та решила сопротивляться, попросила прощения у граждан. Однако давление улицы и оппозиции нарастало. Рейтинг президента к концу года рухнул с 63% до 4%, а 80% корейцев поддерживали ее импичмент. Понимая его неизбежность, 6 декабря президент заявила, что уйдет в отставку в апреле 2017 г., но парламент не стал ждать.