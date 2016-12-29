41-летний Хуан Себастьян Верон станет играющим президентом "Эстудиантеса"

41-летний аргентинский полузащитник Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру и подписал контракт с "Эстудиантесом".

Верон пообещал, что вернется на поле в 2017 году, если фанаты хотя бы на 65 процентов заполнят новую арену "Эстудиантеса". Болельщики выполнили условие, и Хуан сдержал слово – контракт 41-летнего полузащитника рассчитан на полтора года.

Верон занимает пост президента "Эстудиантеса". Футболист пообещал, что будет получать минимальную зарплату из фонда пожертвований клубу. Возвращение Хуана может состояться 8 января – в Кубке Флориды "Эстудиантес" сыграет с местным "Байером".

Верон завершил карьеру в 2014 году. Ранее аргентинец играл за "Эстудиантес", "Боку Хуниорс", "Сампдорию", "Парму", "Лацио", "МЮ", "Челси" и "Интер".