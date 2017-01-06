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46-летний биатлонист из Латвии побил рекорд Бьорндалена http://www.segodnya.ua/img/article/7860/78_main.1483726940.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/78_tn.1483726940.jpg Мир На протяжении, как минимум, следующих четырех лет никто не сможет побить рекорд Брициса  

46-летний биатлонист из Латвии побил рекорд Бьорндалена

Сегодня, 20:22

На протяжении, как минимум, следующих четырех лет никто не сможет побить рекорд Брициса

 

Фото AFP
Фото AFP

Латыш Илмарс Брицис стал абсолютным рекордсменом в истории биатлона.

46-летний спортсмен стал самым возрастным участником Кубков мира, кто сумел финишировать в спринте в топ-60 и попасть в гонку преследования.

Таким образом Брицис превзошел самого Короля биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена. Легендарный норвежец, показавший в спринтерской гонке 32-й результат, на данный момент младше Илмарса почти на 4 года.

Соответственно на протяжении, как минимум, следующих четырех лет никто не сможет побить рекорд представителя Латвии.
рекорд, биатлон, кубок мира, Уле Эйнар Бьорндален

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Источник:

Обозреватель

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