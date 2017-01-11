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49-летний японский футболист подписал новый контракт со своим клубом http://www.segodnya.ua/img/article/7873/96_main.1484154062.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/96_tn.1484154062.jpg Мир Кацуйоси Миура выступает на профессиональном уровне с 1986 года

49-летний японский футболист подписал новый контракт со своим клубом

Сегодня, 19:29

Кацуйоси Миура выступает на профессиональном уровне с 1986 года

Миуре в феврале исполнится 50 лет. Фото Alfosport
Миуре в феврале исполнится 50 лет. Фото Alfosport

Нападающий "Йокогамы" Кацуйоси Миура в возрасте 49 лет подписал новый контракт с японским клубом сроком на один год.

26 февраля форварду, выступающему за команду второго дивизиона чемпионата Японии, исполнится 50 лет, и он проведет свой 32-й сезон в профессиональном футболе.

Миура начинал свою карьеру в бразильском "Сантосе", дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за "Дженоа" и загребское "Динамо".

В "Йокогаму" он перешел в 2005 году в возрасте 38 лет. Карьеру в сборной Японии Миура завершил 17 лет назад. За национальную команду забил 55 голов в 89 матчах.
футбол, чемпионат Японии

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Источник:

Championat.ru

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