49-летний японский футболист подписал новый контракт со своим клубом

Кацуйоси Миура выступает на профессиональном уровне с 1986 года

Нападающий "Йокогамы" Кацуйоси Миура в возрасте 49 лет подписал новый контракт с японским клубом сроком на один год.

26 февраля форварду, выступающему за команду второго дивизиона чемпионата Японии, исполнится 50 лет, и он проведет свой 32-й сезон в профессиональном футболе.

Миура начинал свою карьеру в бразильском "Сантосе", дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за "Дженоа" и загребское "Динамо".

В "Йокогаму" он перешел в 2005 году в возрасте 38 лет. Карьеру в сборной Японии Миура завершил 17 лет назад. За национальную команду забил 55 голов в 89 матчах.