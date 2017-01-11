49-летний японский футболист подписал новый контракт со своим клубом
Кацуйоси Миура выступает на профессиональном уровне с 1986 года
Нападающий "Йокогамы" Кацуйоси Миура в возрасте 49 лет подписал новый контракт с японским клубом сроком на один год.
26 февраля форварду, выступающему за команду второго дивизиона чемпионата Японии, исполнится 50 лет, и он проведет свой 32-й сезон в профессиональном футболе.
Миура начинал свою карьеру в бразильском "Сантосе", дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за "Дженоа" и загребское "Динамо".
В "Йокогаму" он перешел в 2005 году в возрасте 38 лет. Карьеру в сборной Японии Миура завершил 17 лет назад. За национальную команду забил 55 голов в 89 матчах.
Вы сейчас просматриваете новость "49-летний японский футболист подписал новый контракт со своим клубом". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии