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Аэропорты Лондона отменили сотни рейсов из-за тумана http://www.segodnya.ua/img/article/7848/73_main.1483140604.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/73_tn.1483140604.jpg Мир Два крупнейших британских аэропорта – Гатвик и Хитроу – отменили более сотни рейсов из-за так называемого переохлажденного или замерзающего тумана

Аэропорты Лондона отменили сотни рейсов из-за тумана

Сегодня, 01:29

Два крупнейших британских аэропорта – Гатвик и Хитроу – отменили более сотни рейсов из-за так называемого переохлажденного или замерзающего тумана

Аэропорты Лондона отменили сотни рейсов из-за тумана, фото AFP
Аэропорты Лондона отменили сотни рейсов из-за тумана, фото AFP

Такой туман состоит из сильно охлажденных капель воды, которые застывают при соприкосновении с поверхностью, покрывая ее тонким слоем льда, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Авиакомпания Easyjet отменила 56 рейсов в Гатвике. В компании журналистам объяснили, что администрация аэропорта рекомендовала всем авиаперевозчикам отменить полеты.

Аэропорт был вынужден срочно увеличить штат сотрудников, чтобы помочь пассажирам этих рейсов. Представитель аэропорта принес извинения за "неизбежные неприятные нарушения" в расписании.

Хитроу отменил более 119 рейсов. Представители аэропорта говорят, что, вероятно, отмены будут продолжаться.

Аэропорт лондонского Сити объявил, что 26 самолетов перенаправлены в другие аэропорты, а 60 прибывающих и 70 вылетающих рейсов отменены.
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