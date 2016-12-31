Аэропорты Лондона отменили сотни рейсов из-за тумана

Два крупнейших британских аэропорта – Гатвик и Хитроу – отменили более сотни рейсов из-за так называемого переохлажденного или замерзающего тумана

Такой туман состоит из сильно охлажденных капель воды, которые застывают при соприкосновении с поверхностью, покрывая ее тонким слоем льда, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Авиакомпания Easyjet отменила 56 рейсов в Гатвике. В компании журналистам объяснили, что администрация аэропорта рекомендовала всем авиаперевозчикам отменить полеты.

Аэропорт был вынужден срочно увеличить штат сотрудников, чтобы помочь пассажирам этих рейсов. Представитель аэропорта принес извинения за "неизбежные неприятные нарушения" в расписании.

Хитроу отменил более 119 рейсов. Представители аэропорта говорят, что, вероятно, отмены будут продолжаться.

Аэропорт лондонского Сити объявил, что 26 самолетов перенаправлены в другие аэропорты, а 60 прибывающих и 70 вылетающих рейсов отменены.