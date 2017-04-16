Афганистан обратился к РФ за военной помощью

Сегодня, 17:54

Афганские власти надеются, что РФ поможет обучить военных и отремонтирует вертолеты

РФ может взяться за обучение афганских военных. Фото из открытых источников
РФ может взяться за обучение афганских военных. Фото из открытых источников

Афганистан просит Россию помочь в подготовке армии и полиции, а также в вопросе материального снабжения. Об этом заявил директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари, передает ТАСС.

"Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел РФ и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции", – сказал Хайдари.

Также власти Афганистана надеются, что Россия возмется за обслуживание вертолетов российского производства.

"Мы обратились к России с просьбой обеспечить сервисное обслуживание для воздушных судов, вертолетов российского производства в Афганистане", – сказал он.

Напомним, 13 апреля впервые в истории была сброшена мощнейшая неядерная бомба США – GBU-43/B, которую называют "матерью всех бомб". Она была применена против боевиков ИГ в Афганистане, укрывавшихся в туннельном комплексе.
россия, Афганистан, помощь, рф, вертолеты

Вы сейчас просматриваете новость "Афганистан обратился к РФ за военной помощью". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Афганистане погибли мирные жители. Фото: AFP

В Афганистане погибли 10 человек, подорвавшись на мине

Вчера, 15:53

Глава полиции Гильменда возложил ответственность за взрыв на радикальную группировку "Талибан"

Мир

"Мать всех бомб" в Афганистане убила не менее 80 боевиков ИГИЛ. Фото: AFP

В Афганистане подсчитали, сколько людей убила американская "мать всех бомб"

Вчера, 09:34

В результате разрушительного взрыва погибли как минимум 80 боевиков ИГИЛ, сообщили в стране

Мир

Неядерная бомба. Иллюстрация: Военное обозрение

"Это игра мускулами". Российский военный эксперт рассказал о супербомбе США

14 Апреля, 11:04

В 80-х годах Советский Союз усеял афганскую землю подобными бомбами, сказал эксперт

Мир

Взрыв "Матери всех бомб". Фото: AFP

В СМИ назвали последствия атаки "матери всех бомб" в Афганистане

14 Апреля, 10:49

Афганские власти исключают жертвы среди мирного населения, отметили в США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп прокомментировал удар по Афганистану супербомбой

14 Апреля, 09:48

Американский лидер отметил, что лично разрешил атаку сверхмощным оружием по боевикам

Мир

Дети доигрались с миной. Фото: AFP

В Афганистане дети доигрались с миной: пострадали 11 человек

12 Апреля, 09:32

Афганская земля усеяна минами и различными неразорвавшимися боеприпасами, которые попадают периодически не в те руки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования