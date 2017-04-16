Афганистан обратился к РФ за военной помощью

Афганистан просит Россию помочь в подготовке армии и полиции, а также в вопросе материального снабжения. Об этом заявил директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари, передает ТАСС.

"Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел РФ и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции", – сказал Хайдари.

Также власти Афганистана надеются, что Россия возмется за обслуживание вертолетов российского производства.

"Мы обратились к России с просьбой обеспечить сервисное обслуживание для воздушных судов, вертолетов российского производства в Афганистане", – сказал он.

Напомним, 13 апреля впервые в истории была сброшена мощнейшая неядерная бомба США – GBU-43/B, которую называют "матерью всех бомб". Она была применена против боевиков ИГ в Афганистане, укрывавшихся в туннельном комплексе.