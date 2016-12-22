Агент пророчит экс-игроку "Шахтера" судьбу главной звезды чемпионата России

Агент нападающего "Милана" Луиса Адриано не исключает, что его клиент может вскоре перебраться в Россию.

Луис Адриано прошлым летом перешел в "Милан" из "Шахтера", но в команде основным не стал.

В текущем чемпионате о провел 7 матчей, лишь раз выйдя в основе. Голов форвард не забивал.

Еще летом ходили слухи, что бразилец покинет "Милан". Недавно появилась информация, что в его услугах нуждаются "Спартак" и ЦСКА.

"Он был бы хорошим подписанием не только для "Спартака", но и для всего российского футбола", – сказал его агент Клаудио Виджорелли.

"Луис Адриано может стать звездой российской премьер-лиги, и его опыт в "Шахтере" может помочь ему интегрироваться", – отметил Клаудио.