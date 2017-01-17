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Airbus представит летающие такси уже в этом году http://www.segodnya.ua/img/article/7888/82_main.1484638493.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/82_tn.1484638493.jpg Мир Пользователи смогут заказывать летающее такси через смартфоны, отмечают в компании

Airbus представит летающие такси уже в этом году

Сегодня, 04:37

Пользователи смогут заказывать летающее такси через смартфоны, отмечают в компании

Летающие такси. Фото: Airbus
Летающие такси. Фото: Airbus

Авиастроительный гигант Airbus планирует к концу 2017 года опробовать в деле летающую машину-такси, сообщает VestiFinance со ссылкой на Reuters.

Как отмечают в компании, они намерены сформировать правила движения летающих авто, которые будут передвигаться самостоятельно без водителя, так как для человека будет сложно покорять воздушное пространство на летающей машине.

"100 лет назад городской транспорт перешел под землю, теперь же у нас есть технологические средства, для того чтобы летать над землей", – заявил СЕО компании Том Эндерс

Он также подчеркнул, что использование летательных аппаратов позволит снизить расходы на планировку инфраструктуры. Компания в прошлом году создала подразделение Urban Air Mobility, которое разрабатывает транспортные средства для перевозки одного пассажира по воздуху и похожее на вертолет устройство, которое может перевозить сразу несколько человек.

279424Фото: Airbus

По задумке Airbus, пользователи смогут заказывать летающее такси через смартфоны.

"Мы очень серьезно занимаемся развитием этого направления. Новая система позволит экономить миллиарды долларов на городской инфраструктуре: летающим автомобилям не нужны новые дороги и мосты", – сказал Эндерс.
такси, машины, перевозки, Airbus

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