Акции Toyota резко упали после заявления Трампа

Акции компании Toyota резко упали на фоне заявления избранного президента США Дональда Трампа.

В своем Twitter Трамп написал, что Toyota планирует построить завод в Мексике, где будут собираться автомобили Corolla для США, – передает RT.

Однако он призвал компанию построить завод в Америке или же платить большой налог при пересечении границы.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.