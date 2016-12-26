Александр Устинов 25 февраля проведет бой за титул "временного" чемпиона WBA

Промоутер российского боксера Александра Устинова Владимир Хрюнов сообщил, что поединок за звание "регулярного" чемпиона WBA россиянин проведет 25 февраля. Соперник, как и место проведения, определятся позднее. Среди претендентов скандальный американец Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо.

Напомним, что за полноценный титул WBA в супертяжелом весе бой 29 апреля проведут Владимир Кличко и Энтони Джошуа.

"Сейчас ситуация немного замерла из-за рождественских праздников, – сказал Хрюнов. – Александр должен провести бой за титул "регулярного" чемпиона WBA, соперником станет или Бриггс, или Окендо. Решение примет WBA, третьего варианта быть не может. Я недавно был в Лондоне, и наш английский сопромоутер Фрэнк Уоррен подтвердил рабочую дату боя, 25 февраля, и бюджет вечера бокса. Осталось разобраться с тем, кто будет противником Александра.

Город, в котором пройдет бой, пока не определен. Могу сказать, что тендера на организацию боя не будет – обоим боксерам было сделано соответствующее предложение, и они его приняли. Проблема заключается в том, что Устинов – единственный из трех, кто реально собирается драться. Александр уже приступил к подготовке к бою, который пройдет 25 февраля, – отметил специалист. – Спарринг-партнеры должны подъехать на следующем тренировочном этапе, в конце января".

Напомним, что 40-летний Устинов не проводил бои с конца 2015 года.