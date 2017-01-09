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Американцы дали свою оценку президентству Обамы http://www.segodnya.ua/img/article/7865/96_main.1483974828.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/96_tn.1483974828.jpg Мир В опросе общественного мнения принимали участие 1017 взрослых жителей США, которых опрашивали в Интернете и при помощи телефонов

Американцы дали свою оценку президентству Обамы

Сегодня, 17:11

В опросе общественного мнения принимали участие 1017 взрослых жителей США, которых опрашивали в Интернете и при помощи телефонов

Обама. Фото: AFP
Обама. Фото: AFP

Большая часть жителей США считает, что покидающий свой пост президент США Барак Обама не сумел воплотить в жизнь предвыборные обещания, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC вместе с агентством АП.

Так, 22% респондентов уверено, что Обама не сделал этого, а еще 44% заявили, что, несмотря на все старания президента, его попытки не увенчались успехом.

При этом 32% опрошенных отметили, что Обама смог исполнить предвыборные обещания.

В то же время, по данным опроса, большая часть респондентов высказались положительно о Обаме в качестве президента США – 52%. Отрицательно – 37%.

Согласно исследованию, большая часть американцев не почувствовала улучшения экономической ситуации в стране в годы правления Обамы. Однако 41% респондентов отметил, что их благосостояние улучшилось в сравнении с периодом до начала первого срока президентства Обамы.

В исследовании также отмечается, что о Обаме отзывалась положительно большая часть респондентов из числа американцев, закончивших высшие учебные заведения, а также из небелого населения США. Однако менее половины белого населения дали положительную оценку Обаме.

В опросе общественного мнения принимали участие 1017 взрослых жителей США, которых опрашивали в Интернете и при помощи телефонов. Исследование проходило с 14 по 19 декабря 2016 года.

Ранее Барак Обама не согласился с мнением о том, что он не недооценивал президента России Владимира Путина, добавив при этом, что не знал о степени влияния дезинформации и кибератак в современном мире.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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