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Американцы считают Россию глобальной угрозой – опрос http://www.segodnya.ua/img/article/7881/67_main.1484348108.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/67_tn.1484348108.jpg Мир По данным опроса, опасней России в глазах жителей США – только Северная Корея

Американцы считают Россию глобальной угрозой – опрос

Сегодня, 00:55

По данным опроса, опасней России в глазах жителей США – только Северная Корея

Американцы видят в России угрозу - результаты опросы. Фото: 2do2go.ru
Американцы видят в России угрозу - результаты опросы. Фото: 2do2go.ru

В США после событий 2016 года значительно выросло число граждан, обеспокоенных потенциальной угрозой со стороны России. Такие выводы содержатся в опросе Reuters/Ipsos, передает "112 Украина".

Согласно проведенному 9-12 января опросу 82% взрослых американцев, в частности 84% опрошенных демократов и 82% республиканцев назвали Россию глобальной угрозой для США.

Отметим, что в марте 2016 года угрозой со стороны РФ были обеспокоены только 76% жителей США.

Большинство американцев отнесли Россию к более серьезной угрозе, чем Иран, Сирия, Китай, Саудовская Аравия, Куба и Йемен. Только Северная Корея была отнесена опрошенными к категории стран, представляющей большую угрозу, чем Россия. Так считали 86% респондентов.

25% американцев отнесли Россию к самой высшей категории "неминуемой угрозы".

Сообщается, что опрос Reuters/Ipsos проводился в режиме онлайн в 50 штатах. В нем приняли участие 1169 американцев, среди них 490 демократов и 475 республиканцев. Допустимая погрешность составила 3-5%.

Напомним, кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Пентагона Джеймс Маттис по прозвищу "Бешеный пес", отвечая на ключевые вопросы Сената США о дальнейшей политике американского оборонного ведомства назвал Россию угрозой номер один для США. По его словам, Америка должна быть готова противостоять Москве, если в этом возникнет необходимость.
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