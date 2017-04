Американцы создали 3D-модель северокорейского центра ядерных испытаний

На основе данных сейсмографов, спутниковых фотографий и корейских пропагандистских роликов американские программисты создали 3D-модель центра ядерных испытаний Пунги-ри, где взрываются ядерные бомбы самого закрытого государства в мире. Теперь по подземным шахтам под горой Мантап можно прогуляться самостоятельно, – передает "Популярная Механика" со ссылкой на he Verge.

Северная Корея провела уже пять подземных ядерных испытаний, о которых мировая общественность узнавала из сообщений японских и американских сейсмологов — их оборудование фиксирует подземные толчки при взрывах. Первую ядерную бомбу корейцы взорвали в 2006 году, а через десять лету состоялись первые испытания водородной бомбы в сентябре 2016 года; её взрыв стал самым мощным за всю историю корейской ядерной программы — 15 — 20 килотонн в тротиловом эквиваленте (взрыв бомбы, эквивалентный 20 кт ТНТ, разрушает всё в радиусе километра, а гриб от него поднимается на высоту 7 — 10 км).

Используя данные сейсмометров NASA и Японского министерства экономики, торговли и промышленности, спутниковые снимки и материалы корейской пропаганды, программист Джеффри Льюис из Университета международных исследований в Монтерее, штат Калифорния, создал 3D-визуализацию подземной базы, где военные КНДР проводят ядерные испытания. Точно известно только место, где располагается база Пунги-ри — его координаты вычислили по сейсмическим данным; все остальное в реконструкции — домыслы специалистов, однако некоторые из них звучат вполне убедительно. "Мы попытались расположить тоннели так, как если бы мы сами строили такую базу. Понятно, что в шахтах должны быть воздуховоды — люди вообще любят дышать", — поясняет Льюис.

Побродить по 3D-модели Пунги-ри можно с экрана компьютера, планшеты или мобильного, есть также версия в виртуальной реальности. Интерьеры напоминают старую компьютерную игру: вдоль серых бетонных сводов идут тяжелые связки проводов, стоят деревянные ящики. На карте поверхности отмечены точки, где проводились предыдущие ядерные испытания; разработчики обещают, что как только в СМИ появятся сообщения о новых взрывах, их немедленно отметят в модели.

