Американец, который транслировал убийства на Facebook, застрелился

Сегодня, 21:49

Мужчна устроил стрельбу по прохожим, транслируя на Facebook, а после погони полиции покончил с собой

Американец, который транслировал убийства на Facebook, застрелился

Стив Стивенс, который транслировал в Facebook стрельбу со смертельным исходом, покончил с собой после того, как его заметила полиция, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Полиция сообщила, что Стивенса заметили примерно в 100 милях к востоку от Кливленда, где он стрелял в прохожих, транслируя на Facebook.

Полиция попыталась остановить движение подозреваемого, но после непродолжительной погони, Стивенс покончил с собой, застрелившись.

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Как сообщалось, власти США призвали к общенациональному поиску подозреваемого в стрельбе со смертельным исходом, которую он транслировал в Facebook. За информацию, которая способствовала бы задержанию мужчины, предлагали вознаграждение в размере 50 000 долларов.
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