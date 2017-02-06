Американец показал коллекцию игрушечных машинок на миллион долларов (видео)

Невероятный игрушечный автопарк собрал житель Вашингтона – в его коллекции есть настоящие раритет вроде модели 60-х годов.

Американец Брюс Паскаль выделил целый этаж в доме под игрушечные автомобили.

В его коллекции – три с половиной тысячи автомобилей. Сделаны они из металла и покрыты краской, как настоящие. Некоторым моделям – более полувека.

Вся коллекция Паскаля оценивается в миллион долларов, при этом он ежегодно тратит десятки тысяч долларов на покупку новых экспонатов.

"Однажды я приехал покупать экземпляр за 10 тысяч долларов и привез всю сумму. И вдруг мой собеседник достает пистолет. Первое о чем я подумал – господи, я умру из-за машинки! К счастью, оказалось, что он просто был полицейским", – рассказал коллекционер.

В США есть и другие коллекционеры игрушечных автомобилей. Например, в коллекции американца из Пенсильвании Энди Гудмана больше 30 тысяч игрушечных машин.

"Все машинки, которые вы видите тут, стоят в два ряда, разного цвета, разные колеса, разные годы выпуска. Мне кажется, жена прибьет меня, если я начну собирать еще одну коллекцию", – поделился Гудман.

Но главная мечта собирателя – открыть настоящий музей игрушечных автомобилей.