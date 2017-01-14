Американец вернул в библиотеку взятую 100 лет назад книгу

Американец Уэбб Джонсон вернул в библиотеку Сан-Франциско книгу, взятую 100 лет назад. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle.

Сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита "На 40 минут позже" в 1917 году брала бабушка мужчины Фиби Уэбб. Он обнаружил книгу в 1996 году и выяснил, что родственница умерла за неделю до того, как истек срок возвращения сборника. Тогда Джонсон не отнес его в библиотеку, так как решил, что спустя столько лет он перешел в семью.

Библиотека не стала штрафовать мужчину за просрочку, так как проводит специальную акцию по возвращению книг, которые читатели не вернули в срок.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Великобритании вернула книгу в школьную библиотеку спустя 63 года после того, как взяла ее оттуда.