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Американские хористы спели гимн РФ в память о жертвах Ту-154 (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/25_main.1483179662.png http://www.segodnya.ua/img/article/7849/25_tn.1483179662.png Мир Также американцы выразили соболезнование в связи с гибелью ансамбля Александрова и надеются на его скорое восстановление

Американские хористы спели гимн РФ в память о жертвах Ту-154 (видео)

Сегодня, 12:22

Также американцы выразили соболезнование в связи с гибелью ансамбля Александрова и надеются на его скорое восстановление


У здания Генконсульства России в Нью-Йорке участники хора Шиллеровского института поддержали россиян в связи с катастрофой Ту-154, спев гимн России, передает РИА Новости.

В свою очередь глава института Хельги Цепп-Ларуш в опубликованном к видео тексте выразила соболезнования в связи с гибелью ансамбля Александрова.

"Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России", — отметила Цепп-Ларуш.

Также она надеется, что ансамбль будет восстановлен и продолжит заниматься песней.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море рано утром 25 декабря, совершая полет из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, в основном артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также сотрудники СМИ и военные. Все они погибли.
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