Американские летчики засняли впечатляющий "дрифт" авианосца
Боевое судно на полном ходу совершило опасный поворот, сильно накренившись на один борт
Самый большой в мире атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) выполнил скоростные повороты в Атлантическом океане. Корабль вышел в море после капитального ремонта, который длился четыре года.
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