Американские летчики засняли впечатляющий "дрифт" авианосца Сегодня, 20:10 Просмотров: ...

Боевое судно на полном ходу совершило опасный поворот, сильно накренившись на один борт

Самый большой в мире атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) выполнил скоростные повороты в Атлантическом океане. Корабль вышел в море после капитального ремонта, который длился четыре года.