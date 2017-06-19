Американские летчики засняли впечатляющий "дрифт" авианосца

Сегодня, 20:10

Боевое судно на полном ходу совершило опасный поворот, сильно накренившись на один борт


Самый большой в мире атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) выполнил скоростные повороты в Атлантическом океане. Корабль вышел в море после капитального ремонта, который длился четыре года.
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